HURC1 tuyển nhân sự cho tuyến đường sắt LRT Phú Quốc

Trưa 4-9, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM (HURC1) cho biết, HURC1 thông báo tuyển 168 nhân sự để đào tạo, tiếp nhận chuyển giao công nghệ vận hành và bảo dưỡng tuyến đường sắt LRT Phú Quốc.

Theo đó, HURC1 cần tuyển 130 nhân sự vận hành và 38 nhân sự bảo dưỡng. Đây là lực lượng được đào tạo nghiệp vụ và tiếp nhận công nghệ nhằm chuẩn bị nhân sự cho quá trình đưa tuyến LRT Phú Quốc vào vận hành, khai thác.

Trong 130 vị trí vận hành, số lượng lớn nhất là nhân viên nhà ga. Đối với nhóm vận hành, ứng viên được ưu tiên dưới 35 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên, có sức khỏe và thị lực tốt, không bị mù màu hoặc rối loạn sắc giác. Nam được ưu tiên cao trên 1,65m, nữ trên 1,60m. Khả năng tiếng Anh giao tiếp hoặc tiếng Trung là lợi thế.

38 nhân sự bảo dưỡng được chia thành 7 nhóm chuyên môn, gồm kỹ thuật đầu máy - toa xe, thông tin - tín hiệu, điện, cơ điện nhà ga, hạ tầng, thiết bị - depot và kế hoạch - tổng hợp.

Cả hai nhóm nhân sự đều được đào tạo trong 4 tháng, gắn với yêu cầu chuyển giao công nghệ theo tiêu chuẩn của nhà thầu. Sau khi hoàn thành chương trình, được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc bằng cấp theo quy định, học viên sẽ được tuyển dụng chính thức và bố trí công việc khi tuyến LRT Phú Quốc đi vào khai thác.