Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HURC1 tuyển nhân sự cho tuyến đường sắt LRT Phú Quốc

| | Bất động sản

HURC1 thông báo tuyển 168 nhân sự để đào tạo, tiếp nhận chuyển giao công nghệ vận hành và bảo dưỡng tuyến đường sắt LRT Phú Quốc.

Trưa 4-9, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM (HURC1) cho biết, HURC1 thông báo tuyển 168 nhân sự để đào tạo, tiếp nhận chuyển giao công nghệ vận hành và bảo dưỡng tuyến đường sắt LRT Phú Quốc.

Theo đó, HURC1 cần tuyển 130 nhân sự vận hành và 38 nhân sự bảo dưỡng. Đây là lực lượng được đào tạo nghiệp vụ và tiếp nhận công nghệ nhằm chuẩn bị nhân sự cho quá trình đưa tuyến LRT Phú Quốc vào vận hành, khai thác.

Trong 130 vị trí vận hành, số lượng lớn nhất là nhân viên nhà ga. Đối với nhóm vận hành, ứng viên được ưu tiên dưới 35 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên, có sức khỏe và thị lực tốt, không bị mù màu hoặc rối loạn sắc giác. Nam được ưu tiên cao trên 1,65m, nữ trên 1,60m. Khả năng tiếng Anh giao tiếp hoặc tiếng Trung là lợi thế.

38 nhân sự bảo dưỡng được chia thành 7 nhóm chuyên môn, gồm kỹ thuật đầu máy - toa xe, thông tin - tín hiệu, điện, cơ điện nhà ga, hạ tầng, thiết bị - depot và kế hoạch - tổng hợp.

Cả hai nhóm nhân sự đều được đào tạo trong 4 tháng, gắn với yêu cầu chuyển giao công nghệ theo tiêu chuẩn của nhà thầu. Sau khi hoàn thành chương trình, được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc bằng cấp theo quy định, học viên sẽ được tuyển dụng chính thức và bố trí công việc khi tuyến LRT Phú Quốc đi vào khai thác.

Theo Quốc Hùng

Sài Gòn Giải Phóng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 2 đại gia là anh em ruột cùng mê bóng đá: Người muốn xây tháp đôi 99 tầng giữa Hà Nội, người muốn làm khu lấn biển 15 tỷ USD, rộng 132.600ha tại Cần Thơ

Việt Nam có 2 đại gia là anh em ruột cùng mê bóng đá: Người muốn xây tháp đôi 99 tầng giữa Hà Nội, người muốn làm khu lấn biển 15 tỷ USD, rộng 132.600ha tại Cần Thơ Nổi bật

Sổ đỏ ghi đất LNK nhưng sử dụng làm đất ở, xử lý thế nào?

Sổ đỏ ghi đất LNK nhưng sử dụng làm đất ở, xử lý thế nào? Nổi bật

Khai thác hiệu quả quỹ đất 2.100 ha sau phục hồi 3 hệ thống sông

Khai thác hiệu quả quỹ đất 2.100 ha sau phục hồi 3 hệ thống sông

15:44 , 04/09/2026
Xã Hồng Vân hoàn thành giải phóng mặt bằng được 98,05% của dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội

Xã Hồng Vân hoàn thành giải phóng mặt bằng được 98,05% của dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội

14:54 , 04/09/2026
TP.HCM nghiên cứu làm đường Vành đai 5

TP.HCM nghiên cứu làm đường Vành đai 5

13:59 , 04/09/2026
Một thành viên Tập đoàn Aqua One lỗ ròng hơn 16 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026

Một thành viên Tập đoàn Aqua One lỗ ròng hơn 16 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026

13:51 , 04/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên