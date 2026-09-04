Xã Hồng Vân hoàn thành giải phóng mặt bằng được 98,05% của dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội

Theo Văn bản số 1637/UBND-QLĐĐ ngày 27/8/2026 do Chủ tịch UBND xã Hồng Vân Lê Tuấn Dũng ký, UBND xã xác nhận kết quả thực hiện công tác GPMB dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội trên địa bàn xã.

Người dân xã Hồng Vân phấn khởi nhận kinh phí GPMB dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Ảnh: Vũ Cường

Cụ thể, biên bản định vị mốc giới ngày 2/3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tổng diện tích đất thuộc phạm vi dự án trên địa bàn Hồng Vân là 8.475.063m², trong đó diện tích phải GPMB là 7.840.000m². Đến thời điểm xác nhận, xã đã hoàn thành GPMB 7.686.153m², đạt 98,05%.



Trong số diện tích đã GPMB, đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân là 5.492.809,6m², trong đó đất chuyên trồng lúa 3.716.667,7m²; diện tích đất do UBND xã quản lý là 2.193.343,8m².



Đặc biệt, về kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổng số tiền được UBND xã phê duyệt là hơn 5.786 tỷ đồng. Văn bản xác nhận toàn bộ số kinh phí này đã được thực hiện chi trả.



Đây là khối lượng nguồn lực rất lớn được huy động để thực hiện công tác GPMB, đồng thời cho thấy tiến độ giải quyết các quyền lợi về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân tại khu vực dự án đã được đẩy nhanh, tạo điều kiện để hoàn thiện mặt bằng phục vụ triển khai dự án.



Cùng với việc xác nhận kết quả GPMB, UBND xã Hồng Vân xác định phạm vi diện tích đề xuất giao đất gồm 3.711.318,4m² đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân và 1.348.577,2m² đất do UBND xã quản lý. Xã đề nghị UBND thành phố Hà Nội và Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước giao, cho thuê đất theo quy định.

