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Việt Nam sắp có siêu cầu dây văng 7.300 tỷ đồng, dài hơn 5 km, sở hữu kiến trúc đặc biệt chưa từng có

| | Bất động sản

Với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, cầu Thượng Cát là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô, được kỳ vọng tăng cường kết nối khu vực phía Tây Bắc với trung tâm Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu thuộc địa bàn phường Thượng Cát và xã Thiên Lộc, TP Hà Nội. Công trình được khởi công vào tháng 10/2025 và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Theo thiết kế, toàn tuyến cầu Thượng Cát dài hơn 5,2 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,9 km và đường dẫn dài 1,3 km. Riêng đoạn vượt sông Hồng dài 780 m, gồm 3 nhịp lớn. Cầu được xây dựng với bề rộng đáp ứng 8 làn xe, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân, giảm ùn tắc và đẩy nhanh tốc độ hình thành các khu đô thị trong khu vực.

Đáng chú ý, cầu Thượng Cát không chỉ được quan tâm về quy mô mà còn gây ấn tượng bởi phương án kiến trúc được lựa chọn.

Trước đó, ngày 25/1/2024, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ công bố và trao giải cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Thượng Cát. Trong số các phương án dự thi, Hội đồng thi tuyển đã trao giải Nhất cho phương án mã số TC-03 do Liên danh Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP và Công ty Cổ phần Kiến trúc Lập Phương thực hiện.

Phương án TC-03 mang tên “Cánh chim hòa bình”, sử dụng kết cấu dây văng. Trụ cầu được thiết kế vuốt cong nhẹ sang hai bên thành cầu, tạo hình dáng như những cánh chim đang vươn cao.

Ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh những cánh chim trong câu tục ngữ “Đất lành chim đậu”, vừa hài hòa với hệ sinh thái phong phú của sông Hồng, vừa hướng tới một hình tượng mang tính biểu tượng.

Theo ý tưởng của phương án, Hà Nội luôn hướng tới trở thành một thành phố thân thiện, hiếu khách và hòa bình. Vì vậy, hình tượng những cánh chim hòa bình nối tiếp nhau, dẫn bước các đoàn xe qua cầu, được kỳ vọng trở thành một biểu tượng gắn với định hướng phát triển lâu dài của Thủ đô.

Khi hoàn thành, cầu Thượng Cát sẽ góp phần hoàn chỉnh tuyến đường Vành đai 3,5, giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực phía Tây Bắc với khu vực đô thị trung tâm của Hà Nội.

Công trình cũng được kỳ vọng chia sẻ lưu lượng phương tiện với tuyến Vành đai 3, giảm ùn tắc, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nói chung và khu vực dự án nói riêng.

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