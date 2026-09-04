TP.HCM nghiên cứu làm đường Vành đai 5

Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm, do UBND TP.HCM tổ chức sáng 4/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố đang khảo sát để đầu tư tuyến Vành đai 5.

Theo ông Nguyễn Văn Được, sau khi đã đầu tư Vành đai 2, Vành đai 3 và đang triển khai Vành đai 4 , TP.HCM cần tiếp tục nghiên cứu Vành đai 5 để hình thành mạng lưới giao thông có tính kết nối cao hơn.

“Chúng ta đã đầu tư Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4 thì bây giờ phải nghiên cứu Vành đai 5. Vành đai 5 sẽ đi đâu, hướng tuyến như thế nào, kết nối ra sao, cần phải nghiên cứu cụ thể” , ông Được nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trong phiên họp sáng 4/9.

Trong chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng sở, ngành liên quan dự kiến đi khảo sát tuyến Vành đai 5, tập trung nghiên cứu hướng tuyến, phạm vi kết nối với các khu vực, khả năng liên kết với hệ thống giao thông hiện hữu cũng như các tuyến vành đai, cao tốc trong vùng.

Đây được xem là bước nghiên cứu ban đầu để Thành phố đánh giá khả năng hình thành tuyến đường, nhu cầu vận tải trong dài hạn và phương án kết nối với các địa phương lân cận.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM ngày 27/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng cho biết, sau khi mở rộng địa giới hành chính từ tháng 7/2025, TP.HCM có phạm vi không gian rộng và vị trí kết nối chặt chẽ với các địa phương trong vùng. Mạng lưới giao thông liên vùng hiện được hình thành qua Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4 cùng các tuyến quốc lộ 1, 13, 22, đường Võ Văn Kiệt nối dài và đường sắt.

Theo phương án đang được nghiên cứu, Vành đai 5 là tuyến giao thông cấp vùng, dự kiến nằm cách Vành đai 4 khoảng 15-25km. Tuyến được định hướng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong giai đoạn sau năm 2030 và tầm nhìn dài hạn.

Vành đai 5 được nghiên cứu nhằm tạo thêm hành lang giao thông bên ngoài Vành đai 3 và Vành đai 4, đồng thời chia sẻ lưu lượng cho các tuyến cao tốc hướng tâm và các trục giao thông huyết mạch khi nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Một mục tiêu quan trọng là tổ chức dòng phương tiện vận tải hàng hóa đường dài, xe tải trọng lớn và xe quá cảnh theo hành lang riêng, hạn chế đi vào khu vực đô thị.

Qua đó, tuyến đường có thể góp phần giảm xung đột giữa xe tải nặng với phương tiện dân dụng, giảm áp lực giao thông trên các tuyến hiện hữu.

Một trong những phương án được nghiên cứu là hình thành hành lang kết nối từ Tây Ninh qua Bình Dương đến các nút giao cao tốc quan trọng trên địa bàn Đồng Nai.

Theo phương án nghiên cứu, Vành đai 5 dự kiến cách Vành đai 4 khoảng 15-25km, là tuyến giao thông cấp vùng kết nối khu vực kinh tế Đông Nam Bộ. (Ảnh phối cảnh Vành đai 4)

Các đơn vị tư vấn cũng đang xem xét nhiều khả năng về hướng tuyến, trong đó có phương án đi theo hành lang đường Hồ Chí Minh, chạy song song với các tuyến tỉnh lộ hiện hữu, để tận dụng hạ tầng hoặc mở rộng phạm vi kết nối giữa các địa phương.

Nếu được hình thành, Vành đai 5 sẽ bổ sung một lớp kết nối mới cho mạng lưới giao thông vùng, tạo điều kiện phân bổ lại dòng phương tiện và hàng hóa, đồng thời mở thêm hành lang phát triển công nghiệp, logistics và đô thị tại các địa phương dọc tuyến.