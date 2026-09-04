Một thành viên Tập đoàn Aqua One lỗ ròng hơn 16 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026

Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình tài chính gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Nhà đầu tư trái phiếu.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai báo lỗ ròng hơn 16,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ ròng gần 3,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai tăng 55,1% so với cùng kỳ, ở mức hơn 409,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ gần 272,8 tỷ đồng lên 437,6 tỷ đồng; khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 28,4 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức hơn 1.923,9 tỷ đồng, tăng 92,7% so với cùng kỳ năm trước và gấp hơn 4,7 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng mạnh từ hơn 110,5 tỷ đồng lên mức hơn 874,2 tỷ đồng; nợ phải trả khác gần 197,2 tỷ đồng và nợ vay từ phát hành trái phiếu hơn 852,5 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Thống kê từ HNX cho biết, Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai đang lưu hành duy nhất 1 lô trái phiếu mã HBXCH2444001 trị giá 875 tỷ đồng, phát hành ngày 19/11/2024, thời hạn 20 năm, lãi suất phát hành 5,75%/năm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2026, Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai đã thanh toán đúng hạn gần 25 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu nêu trên.

Về Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai, doanh nghiệp được thành lập từ ngày 12/3/2018, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước. Trụ sở chính đặt tại xóm Dụ Phượng, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Khi mới thành lập, Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai có vốn điều lệ ở mức 530 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Nước Aqua One sở hữu 100% vốn. Tháng 4/2025, công ty thực hiện giảm vốn điều lệ từ 530 tỷ đồng xuống 437,6 tỷ đồng.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 25/7/2025, Công ty Cổ phần Nước Aqua One giảm sở hữu tại Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai xuống còn 66,2%, Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng là người đại diện phần vốn góp; Infraco Vietnam Water Pte Ltd, tập đoàn có trụ sở tại Singapore nắm 24,8% và Tham Chee Chung là người đại diện phần vốn góp; còn lại 9% vốn do cổ đông Nguyễn Thị Thanh Thủy nắm giữ.

Cập nhật mới nhất ngày 23/7/2026, Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức hơn 477 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu vốn của các cổ đông nêu trên không thay đổi. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Phạm Mạnh Hùng- Tổng Giám đốc.

Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai còn được biết đến là chủ đầu tư Nhà máy nước Hòa Bình - Xuân Mai vừa được khánh thành ngày 30/4/2026 tại tỉnh Phú Thọ.

Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 trên 5.100 tỷ đồng, công suất cấp nước giai đoạn đầu đạt 150.000 m3 mỗi ngày đêm và sẽ tiếp tục được nâng lên trong các giai đoạn tiếp theo.