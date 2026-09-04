Khẩu vị thị trường xoay chiều: Dòng tiền tìm về những khu đô thị “sáng đèn”

Sự chuyển dịch khẩu vị: Bất động sản giá trị thực lên ngôi

Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản đang trải qua giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, đánh dấu sự kết thúc của những chu kỳ tăng trưởng nóng dựa trên tâm lý đám đông. Thay vì chạy theo những "cơn sốt" đất nền hay kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn, người mua nhà và giới đầu tư đang thiết lập lại những tiêu chí thận trọng và thực tế hơn.

Một tài sản bất động sản giá trị giờ đây phải được soi chiếu dưới lăng kính thực tế, cần trả lời được những câu hỏi cụ thể hơn: Có đáp ứng nhu cầu ở thực hay không? Chất lượng môi trường sống như thế nào? Hệ thống tiện ích có hoạt động thực tế không? Cộng đồng cư dân đã hình thành hay chưa? Tài sản có thể được sử dụng, khai thác lâu dài? Và quan trọng hơn, khu đô thị có khả năng duy trì sức sống khi thị trường bước qua một chu kỳ khác hay không?

Trong bối cảnh đó, phía Tây TP.HCM đang là một trong những khu vực ghi nhận sự quan tâm đáng chú ý của thị trường. Theo dữ liệu Batdongsan.com.vn, trong quý IV/2025, mức độ quan tâm bất động sản tại các khu vực phía Tây giáp TP.HCM như Bến Lức, Đức Hòa tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng chú ý là sự quan tâm này không chỉ đến từ người dân TP.HCM, mà còn ghi nhận từ nhóm người tìm kiếm ở những đô thị lớn khác như thủ đô Hà Nội. Lượng tìm kiếm bất động sản TP.HCM từ Hà Nội tăng mạnh trong nửa cuối năm 2025, đặc biệt tăng đến 60% trong quý 4/2025 so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy những khu vực còn dư địa phát triển đang được đưa vào phạm vi cân nhắc của nhóm khách hàng ở các thị trường lớn.

Bên cạnh lợi thế về mặt bằng giá vẫn đang ở vùng hấp dẫn, cấu trúc sản phẩm tại khu Tây đang trải qua quá trình thay đổi. Nơi đây không còn là " sân chơi " của những mô hình phân lô bán nền đơn lẻ. Thay vào đó là sự phát triển của các đại đô thị tích hợp quy mô lớn. Những dự án này vượt ra khỏi định nghĩa cung cấp chỗ ở đơn thuần, mà được đầu tư bài bản để trở thành một hệ sinh thái toàn diện, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu thiết yếu của con người từ Sống - Làm việc - Học tập - Vui chơi giải trí đến Mua sắm.

Waterpoint và bài toán giá trị thực của một đô thị đáng sống

Câu chuyện cốt lõi mà thị trường đang đặc biệt quan tâm hiện nay chính là khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của các không gian đô thị. Tại phía Tây TP.HCM, các công trình trọng điểm Vành đai 3, Vành đai 4 (Tỉnh lộ 830), cao tốc Bến Lức - Long Thành hay Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài đang được đẩy nhanh tiến độ, giúp mở rộng khả năng tiếp cận và kết nối liên vùng. Tuy nhiên, hạ tầng giờ đây chỉ đóng vai trò là "điều kiện cần". Yếu tố thực sự níu chân dòng vốn và người mua ở thực chính là việc khu đô thị đó có hình thành được môi trường sống sinh thái, hệ tiện ích toàn diện và các hoạt động kinh tế, dịch vụ thực tế hay không?

Sự chuyển dịch này kéo theo sự xuất hiện của một lớp người mua ngày càng thận trọng hơn. Dù mua để ở hay nắm giữ tài sản dài hạn, họ có xu hướng ưu tiên quản trị rủi ro và đưa ra quyết định dựa trên những yếu tố có thể kiểm chứng trong thực tế. Thay vì chỉ dựa vào những kỳ vọng về quy hoạch hay tiềm năng tương lai, những yếu tố như năng lực của chủ đầu tư, tiến độ hiện hữu, khả năng vận hành đô thị, hệ tiện ích và đặc biệt là sức sống của cộng đồng cư dân trở thành những cơ sở ngày càng quan trọng trong quyết định mua.

Với họ, một sản phẩm bất động sản tốt phải đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực, đồng thời có nền tảng để duy trì giá trị trong dài hạn. Waterpoint - Khu đô thị đáng sống phía Tây TP.HCM là một trường hợp có thể nhìn từ góc độ này.

Với quy mô 355 ha nằm trên trục Tỉnh lộ 830, thuộc khu vực Bến Lức, dự án được bao quanh bởi khoảng 5,8 km bờ sông Vàm Cỏ Đông. Lợi thế vị trí này không chỉ giúp Waterpoint hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, mà còn tạo nên một không gian sống sinh thái đặc trưng với hệ thống sông nước, cây xanh và những khoảng mở hiếm có ở một đại đô thị quy mô lớn.

Waterpoint sở hữu không gian sống sinh thái lý tưởng với dải công viên ven sông và 5,8km đường bờ sông Vàm Cỏ Đông bao bọc.

Điểm làm nên giá trị sống thực tế tại Waterpoint là hệ thống sản phẩm và tiện ích được quy hoạch đa lớp theo mô hình đô thị tích hợp "Integrated Township" chuẩn quốc tế. Môi trường sống tại đây là một hệ sinh thái được phát triển xoay quanh 5 trụ cột: Sống - Làm việc - Học tập - Vui chơi giải trí - Mua sắm.

Sự đa dạng từ nhà phố, shophouse thương mại đến các khu compound hạng sang biệt lập kết hợp cùng chuỗi tiện ích cảnh quan, giáo dục, thể thao từng bước đi vào vận hành, kiến tạo nên một nhịp sống năng động, giàu sức sống tại Waterpoint. Đây là nền tảng thiết yếu để đô thị nhanh chóng hình thành các hoạt động sinh hoạt và thương mại nhộn nhịp.

Hệ thống tiện ích từng bước đi vào vận hành, cùng các hoạt động kết nối cộng đồng góp phần tạo nên sức sống ngày càng rõ nét tại Waterpoint.

Với giới đầu tư chiến lược, một sản phẩm bất động sản tốt không chỉ được đánh giá bằng kỳ vọng tăng giá, mà còn qua khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực và dư địa khai thác tài sản theo thời gian. Nhờ hệ sinh thái tiện ích đang từng bước hoàn thiện và môi trường sống lý tưởng, giá trị bất động sản tại Waterpoint không chỉ phụ thuộc vào kỳ vọng hạ tầng tương lai mà còn được củng cố bởi những giá trị thực có thể kiểm chứng.

Việc tìm kiếm những tài sản có khả năng đứng vững trước mọi biến động thị trường, hội tụ đủ nhu cầu ở thực và nằm trong một đô thị có năng lực phát triển dài hạn chính là lăng kính khác biệt của dòng vốn hiện nay. Sự hiện diện của những đại đô thị tích hợp như Waterpoint chính là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh đô thị hóa, tạo cơ sở vững chắc để thị trường khu Tây bước vào một chu kỳ định giá mới mang tên: Chu kỳ của bất động sản giá trị thực.