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Đúng dịp 2/9, Việt Nam có thêm 2 Kỷ lục Guinness Thế giới

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Đúng dịp 2/9, Việt Nam có thêm 2 Kỷ lục Guinness Thế giới

Tối 2/9, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng, Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, ngay tại lễ khai mạc, Việt Nam có thêm 2 Kỷ lục Guinness Thế giới liên quan đến giải đấu.

Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 do UBND thành phố Đà Nẵng và Cục Công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng điều hành; các đơn vị thể thao và doanh nghiệp phối hợp tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9, quy tụ hơn 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore... Các vận động viên tranh tài ở hai hạng mục quốc gia và cá nhân.

Trong chương trình khai mạc, các đoàn vận động viên tham gia diễu hành cùng nhiều tiết mục nghệ thuật được trình diễn, tạo không khí sôi động chào mừng sự kiện.

Đặc biệt, tại lễ khai mạc, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã công nhận kỷ lục “Giải pickleball có nhiều quốc tịch tham dự nhất”, được xác lập tại Đà Nẵng ngày 2/9/2026. Đồng thời, tổ chức này cũng trao chứng nhận “Chiếc cúp pickleball có giá trị lớn nhất”, được xác lập tại Đà Nẵng, Việt Nam ngày 2/9/2026.

Đây là dấu ấn đáng chú ý trong khuôn khổ Heineken Pickleball World Cup 2026, đồng thời góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của một sự kiện thể thao quốc tế có quy mô lớn.

Theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, thể thao có khả năng thu hẹp khoảng cách địa lý, kết nối những con người khác nhau và góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ. Đà Nẵng cũng kỳ vọng Heineken Pickleball World Cup có thể trở thành một sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức thường niên, lâu dài tại thành phố.

Sau 3 ngày tranh tài, đoàn Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 90 huy chương Vàng, 62 huy chương Bạc và 54 huy chương Đồng. Đoàn Mỹ đứng thứ hai với 9 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 8 huy chương Đồng; đoàn Hàn Quốc đứng thứ ba với 8 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

(Theo Báo ảnh Việt Nam/TTXVN)

Ánh Lê

Phụ Nữ Mới

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