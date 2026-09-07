Phó Chủ tịch TT Thép Nam Kim bất ngờ xin từ nhiệm

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, ngày 4/9/2026, Thép Nam Kim nhận được đơn từ nhiệm của ông Võ Hoàng Vũ, hiện giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT công ty. Trong đơn từ nhiệm, ông Võ Hoàng Vũ cho biết lý do từ nhiệm tới từ nguyện vọng cá nhân.

Phía Thép Nam Kim cho biết công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Võ Hoàng Vũ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Về hoạt động kinh doanh, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần 4.150 tỷ đồng trong quý 2/2026, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 437 tỷ đồng, tăng gần 62%.

Trừ đi các loại thuế phí, lợi nhuận sau thuế ở mức gần 103 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lỗ gần 3 tỷ đồng của quý 2 năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NKG mang về doanh thu thuần gần 7.412 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế 6 tháng tăng gấp đôi lên 124 tỷ đồng.

Năm 2026, Thép Nam Kim đặt mục tiêu doanh thu 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng. Với lợi nhuận trước thuế 144 tỷ đồng trong nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 36% kế hoạch lợi nhuận.