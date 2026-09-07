Không chỉ nâng hạng, nhà đầu tư chứng khoán cần lưu ý tín hiệu quan trọng này trong tháng 9

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) đánh giá dù thị trường tài chính toàn cầu đang trải qua những đợt rung lắc mạnh, kinh tế thực của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm vẫn duy trì vị thế là một trong những “điểm sáng” tăng trưởng của khu vực.

GDP nửa đầu năm tăng 8,18%. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 8 đạt 53,3 điểm, đánh dấu tháng thứ 14 liên tiếp nằm trong vùng mở rộng. Đáng chú ý, vốn FDI đăng ký đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ, trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thiết lập mức 770,14 tỷ USD.

Triển vọng tăng trưởng của Việt Nam cũng nhận được những điều chỉnh tích cực từ các tổ chức quốc tế. Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 từ 7,2% lên 9,5%, trong khi UOB điều chỉnh từ 7% lên 8,5%, nhờ đà tăng trưởng vượt kỳ vọng của chu kỳ công nghệ và AI. Ở góc nhìn thận trọng hơn, IMF nâng dự báo lên 7,5%, còn ADB giữ nguyên mức 7,2%.

MBS đặc biệt lưu ý tuần giao dịch trung tuần tháng 9 có thể mang tính quyết định khi các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cùng xuất hiện, tạo “tác động kép” lên dòng chảy thanh khoản toàn cầu.

Đối với Fed, cuộc họp ngày 15-16/9 diễn ra trong bối cảnh xác suất tăng lãi suất đã lên gần 65%, cho thấy lập trường “diều hâu” vẫn được duy trì.

Tiếp đó, cuộc họp BOJ ngày 18-19/9 cũng có thể tạo ra một cú sốc thanh khoản gián tiếp nếu cơ quan này thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó kích hoạt làn sóng đảo ngược các vị thế “Yen Carry Trade”. Khi đồng yen mạnh lên, các quỹ đầu tư toàn cầu có xu hướng rút vốn khỏi các tài sản rủi ro để hoàn trả các khoản vay bằng yen, từ đó gây áp lực rút ròng gián tiếp lên các thị trường mới nổi và cận biên, trong đó có Việt Nam.

“Bán một lần, mua nhiều đợt”

Song song với nền tảng vĩ mô, thị trường chứng khoán cũng đón nhận một dấu mốc đáng chú ý khi FTSE Russell chính thức gọi tên 27 cổ phiếu Việt Nam vào rổ FTSE All-Cap, chuẩn bị cho thời điểm nâng hạng chính thức ngày 21/9.

Theo bộ phận phân tích MBS, việc FTSE chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi (Emerging Markets) vào ngày 21/9 là dấu mốc lịch sử về vị thế quốc gia. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phân biệt giữa giá trị chiến lược dài hạn và những biến động kỹ thuật ngắn hạn.

Điểm đáng chú ý nằm ở cơ chế mà MBS gọi là “bán một lần, mua nhiều đợt”.

Theo quy tắc kỹ thuật, các quỹ ETF mô phỏng chỉ số Frontier Markets sẽ phải tất toán và bán ròng toàn bộ danh mục cổ phiếu Việt Nam trước ngày 21/9.

Trong khi đó, các quỹ thuộc nhóm Emerging Markets chỉ giải ngân đợt đầu tiên với tỷ trọng khoảng 10% trong năm 2026. Ba đợt giải ngân tiếp theo dự kiến diễn ra trong năm 2027.

Sự lệch pha này có thể tạo ra một lượng cung kỹ thuật trong ngắn hạn, trong khi dòng tiền mua từ nhóm thị trường mới nổi chưa được giải ngân đầy đủ ngay lập tức.

Theo MBS, gánh nặng hấp thụ lượng cung này vì vậy sẽ dồn nhiều hơn lên dòng tiền nội.

Bên cạnh yếu tố nâng hạng, nhóm phân tích cũng lưu ý tháng 9 thường là giai đoạn có hiệu suất kém tích cực trong 4 năm gần đây. MBS cho rằng đây không đơn thuần là sự trùng hợp về mặt thống kê mà còn phản ánh yếu tố tâm lý hành vi và chu kỳ công bố thông tin.

Dù vậy, MBS vẫn đánh giá nền tảng vĩ mô trong nước là điểm tựa quan trọng khi thị trường phải đối mặt với những “cơn gió ngược” từ bên ngoài. Theo nhóm phân tích, sự kiên nhẫn và khả năng nhìn xuyên qua những biến động kỹ thuật ngắn hạn sẽ là yếu tố quan trọng khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng cuối năm.

Không nên mua đuổi khi VN-Index tiến sát 1.870-1.880 điểm

Về kỹ thuật, MBS cho biết VN-Index đã vượt các đường trung bình quan trọng gồm MA50, MA100 và MA200, qua đó củng cố xu hướng tăng khi đáy sau cao hơn đáy trước.

Thử thách ngắn hạn của chỉ số nằm tại vùng 1.870-1.880 điểm, nơi tập trung lượng hàng tương đối lớn.

Đáng chú ý, trong 3 tuần tăng liên tiếp vừa qua, thanh khoản thị trường vẫn ở mức khá thấp. Vì vậy, nếu dòng tiền không được cải thiện trong tuần tới, MBS cho rằng xác suất xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh sẽ tăng lên. Vùng hỗ trợ gần của VN-Index được xác định tại 1.800-1.820 điểm.

Về chiến lược, nhóm phân tích nhận thấy đang có sự lệch pha giữa VN-Index và mặt bằng cổ phiếu. Trong khi chỉ số đi lên nhờ các cổ phiếu trụ và có khả năng đột phá vùng cản 1.880 điểm nếu xu hướng này tiếp tục, phần lớn cổ phiếu lại không được hưởng lợi tương ứng.

Do đó, MBS khuyến nghị không mua đuổi và không mở thêm vị thế mua mới khi VN-Index tiến về vùng 1.870-1.880 điểm. Nhà đầu tư có thể hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu nếu chỉ số giảm xuống dưới 1.840 điểm.