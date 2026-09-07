Ngay trong tháng 9, Novaland và một mã ngân hàng có thể được hai "cá mập" tổng quy mô 24.000 tỷ đồng săn lùng mạnh nhất

Giao dịch 2 phiên sau kỳ nghỉ Lễ, VN-Index vẫn kịp tăng 1,1%, nối dài chuỗi tăng 3 tuần cùng thanh khoản giảm 14% so với thanh khoản bình quân phiên tuần trước. Mặc dù VN-Index tăng điểm thì độ rộng giảm điểm vẫn áp đảo với 247 cổ phiếu giảm so với 111 cổ phiếu tăng. Ngoài trừ đà tăng ở các cổ phiếu lớn, vận đồng dòng tiền vẫn đang luân chuyển khá nhanh ở ngành dầu khí, tài chính, ngân hàng.

Ngày 11/09 tới đây, MarketVector và STOXX dự kiến sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần của các bộ chỉ số MarketVector Vietnam Local Index (ETF Vaneck tham chiếu) và STOXX Vietnam Total Liquid Index (ETF Xtrackers tham chiếu). Các bộ chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 21/09/2026.

Trên cơ sở dữ liệu tại ngày 28/08/2026, BSC Research đã có dự báo danh mục 02 chỉ số và số lượng cổ phiếu dự kiến mua/bán trong kỳ đánh giá tháng 09/2026.

Với rổ MarketVector Vietnam Local Index , BSC cho rằng rổ có thể thêm mới cổ phiếu ngân hàng SSB và loại CEO. BSC cũng lưu ý thêm cổ phiếu HSG có thể bị loại do đang ở sát ngưỡng tỷ lệ vốn hóa, sai lệch có thể đến từ free-float, trọng số đầu tư… áp dụng.

Theo đó, ETF Vaneck tham chiếu với quy mô 522 triệu USD (~14,100 tỷ đồng) có thể mua vào SSB với tỷ trọng 1,73%, tương ứng giá trị 235 tỷ đồng. Một số mã khác có thể được mua thêm như SBT, VPL, SAB,...

Chiều ngược lại, quỹ có thể bán ra gần 48 tỷ đồng cổ phiếu CEO để loại khỏi danh mục, đồng thời bán bớt VIC, SIP, MCH, VCG...

Với bộ chỉ số S TOXX Vietnam Total Market Liquid Index, BSC Research dự báo rổ sẽ không thêm mới cổ phiếu nào, trong khi loại bỏ NKG. Ngoài ra, cổ phiếu HAG có thể bị loại do đang ở sát ngưỡng giới hạn, sai lệch có thể đến từ free-float, trọng số đầu tư...

Trong kịch bản trên, ETF Vaneck tham chiếu với quy mô 384 triệu USD (~10.300 tỷ đồng) có thể bán ra gần 24 tỷ đồng cổ phiếu NKG để loại khỏi danh mục, đồng thời bán bớt VIC, VRE, VNM, DCM,...

Chiều ngược lại, quỹ có thể mua mua thêm một số mã như NVL, SBT,...