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Lịch chốt quyền cổ tức tuần 7-11/9: Hơn 30 doanh nghiệp "lăn chốt", tổng tỷ lệ cao nhất 94%

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Lịch chốt quyền cổ tức tuần 7-11/9: Hơn 30 doanh nghiệp "lăn chốt", tổng tỷ lệ cao nhất 94%

Tuần này có gần 26 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 30% và thấp nhất là 2%.

Theo thống kê, có khoảng 35 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức tuần 7-11/9. Tuần này có gần 26 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 30% và thấp nhất là 2%.

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 7-11/9: Hơn 30 doanh nghiệp "lăn chốt", tổng tỷ lệ cao nhất 94%- Ảnh 1.

CTCP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) vừa thông báo 14/9/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền, nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Theo đó, PHR sẽ trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 14%, tương đương 1.400 đồng/cổ phiếu, dự kiến thanh toán ngày 15/10/2026. Với 135,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp chi ra khoảng 190 tỷ đồng.

Đồng thời, PHR phát hành 108,4 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 10:8, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Như vậy, tổng cổ tức hai đợt của PHR lên đến 94%.

CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (UPCoM: IST) vừa thông báo chốt quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/9 và ngày thanh toán dự kiến 22/9.

Theo đó, IST sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 29,5025%, tương đương 2.950,25 đồng/cổ phiếu. Với hơn 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến chi cho đợt cổ tức này gần 44,3 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn - công ty mẹ đang sở hữu 51% vốn tại IST - là cổ đông hưởng lợi lớn nhất, dự kiến nhận về gần 22,6 tỷ đồng từ đợt chi trả này.

Đáng chú ý, mức cổ tức năm 2025 cũng là mức cao nhất của IST trong 5 năm qua. Trước đó, năm 2020 là năm duy nhất doanh nghiệp từng chi trả mức cao hơn, với 2 đợt cổ tức có tổng tỷ lệ 34%.

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 10/9 để trả cổ tức đợt hai năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/9, thời gian thanh toán dự kiến 30/9.

Với 40 triệu cổ phiếu lưu hành, DVP dự kiến chi 120 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) sở hữu 51% sẽ nhận khoảng 61 tỷ đồng, còn CTCP Vật tư Nông sản, cổ đông nắm 18,7%, dự kiến nhận khoảng 22 tỷ đồng.

Mai Chi

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