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FTSE Russell loại 21 cổ phiếu FTSE Vietnam Index, thêm mới MCH, TCX và VPL

| | Thị trường chứng khoán

FTSE Russell loại 21 cổ phiếu FTSE Vietnam Index, thêm mới MCH, TCX và VPL

Nhiều khả năng đây là quá trình chuyển đổi phân loại khi FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Theo kết quả rà soát tháng 9, FTSE Russell đã thêm mới 3 cổ phiếu gồm MCH của Masan Consumer, TCX của TCBS và VPL của Vinpearl vào chỉ số FTSE Vietnam Index.

Ở chiều ngược lại, FTSE Russell loại 21 mã khỏi rổ, gồm DXG, GEX, TCH, KDH, KBC, NVL, PVD, DPM, POW, PDR, SHB, SSI, VPI, VCI, VJC, VCG, EIB, VRE, VIX, VND và VCK. Các thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 21/9.

FTSE Russell loại một loạt cổ phiếu ra khỏi rổ FTSE Vietnam Index trong bối cảnh Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging). Nhiều khả năng là do quá trình chuyển đổi phân loại, chứ không phải do các doanh nghiệp không còn đáp ứng tiêu chuẩn của bộ chỉ số.

Trước đây, Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF từng lấy FTSE Vietnam Index làm chỉ số tham chiếu. Tuy nhiên, từ tháng 10/2025, quỹ đã chuyển sang STOXX Vietnam Total Market Liquid Index. Hiện tại, gần như không có quỹ ETF nào có quy mô đáng kể theo dõi chỉ số FTSE Vietnam Index, do đó tác động của đợt cơ cấu là không lớn.

Cũng tại kỳ rà soát này, FTSE Russell đã công bố thay đổi đối với FTSE Vietnam All-Share FOL-adjusted Index. Rổ này được bổ sung tới 62 cổ phiếu và không loại mã nào. Danh sách bổ sung trải rộng trên nhiều nhóm ngành.

Hà Linh

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