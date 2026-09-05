Giá vàng quay đầu điều chỉnh, quỹ lớn nhất thế giới hành động gì?

Theo dữ liệu cập nhật, SPDR Gold Trust - quỹ vàng lớn nhất thế giới đã bán ra hơn 1,4 tấn vàng trong phiên 4/9, đưa lượng vàng nắm giữ giảm xuống còn 1.052 tấn. Như vậy, quỹ này đã có 2 phiên bán ròng liên tiếp với tổng lượng vàng bán ra 4,5 tấn.

Động thái "xả hàng" của quỹ diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới quay đầu điều chỉnh sau 2 phiên tăng mạnh. Đóng cửa phiên 4/9, giá vàng giao dịch trên sàn Kitco giảm gần 1% xuống vùng 4.430 USD/ounce.

Trong phiên cuối tuần, kim loại quý có thời điểm rơi từ vùng 4.490 USD/ounce xuống gần 4.365 USD/ounce, trước khi thu hẹp đà giảm và phục hồi trở lại trên mốc 4.420 USD/ounce.

Áp lực bán xuất hiện sau khi báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ tích cực hơn dự kiến, kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng trở lại và hỗ trợ đồng USD. Diễn biến này đồng thời khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 15-16/9.

Lợi suất và đồng USD tăng thường gây bất lợi cho vàng. Kim loại quý không mang lại lãi suất, do đó mức lợi suất trái phiếu cao hơn có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản sinh lời.

Dù vậy, giá vàng đã phục hồi đáng kể từ đáy trong ngày, cho thấy lực cầu vẫn xuất hiện khi kim loại quý điều chỉnh sâu.

Thị trường hiện chuyển sự chú ý sang các số liệu lạm phát của Mỹ trong tuần tới. Nếu PPI và CPI tiếp tục duy trì ở mức cao , kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể được củng cố, qua đó tiếp tục gây sức ép lên vàng. Ngược lại, dữ liệu lạm phát hạ nhiệt sẽ hỗ trợ quan điểm tạm dừng tăng lãi suất mà Thống đốc Fed Christopher Waller đưa ra trước đó.

Về kỹ thuật, vùng 4.489-4.490 USD/ounce đang là ngưỡng kháng cự gần của giá vàng. Nếu vượt qua khu vực này, mục tiêu tiếp theo nằm quanh 4.534-4.539 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 4.319 USD/ounce, sau đó là khu vực 4.230-4.240 USD/ounce.