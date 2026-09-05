Vàng vừa tăng hôm qua, sáng nay quay đầu giảm mạnh

Sáng 5/9, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các thương hiệu đồng loạt giảm từ 1,2 -1,5 triệu đồng mỗi lượng.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và DOJI cùng niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Mi Hồng niêm yết vàng miếng ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch mua - bán 1,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra. Phú Quý niêm yết 144,6 triệu đồng mua vào và 147,9 triệu đồng bán ra.

Nhẫn DOJI có giá 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao nhất trong các thương hiệu được ghi nhận.

Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải mua vào vàng nhẫn ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong tuần qua. Ảnh: SJC.

Sáng 5/9, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 4.430 USD/ounce, giảm 44 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Kim loại quý chịu áp lực bán mạnh sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm tháng 8 cao hơn dự báo, kéo lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng.

Theo Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này tạo thêm 162.000 việc làm trong tháng 8, vượt xa dự báo khoảng 55.000 việc làm. Giá vàng có thời điểm giảm hơn 100 USD chỉ trong khoảng 30 phút sau khi báo cáo được công bố.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên khoảng 4,37-4,38%, cao nhất kể từ tháng 1/2025, trong khi kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,77-4,78%. Lợi suất và USD tăng khiến vàng, tài sản không sinh lãi, kém hấp dẫn hơn.

Dù đảo chiều giảm mạnh, vàng vẫn giữ trên 4.400 USD/ounce, cho thấy lực mua vẫn hiện diện ở vùng giá cao. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào các số liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu chính sách của Fed tại cuộc họp 15-16/9.