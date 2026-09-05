Tổng giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em lần thứ hai đăng ký mua cổ phiếu DMX

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã: DMX, sàn HoSE) vừa công bố thông báo đăng ký giao dịch của người nội bộ là Tổng giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em.



Theo đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em đăng ký mua vào 732.000 cổ phiếu DMX trong thời gian từ 10/9 đến 9/10/2026 nhằm mục đích tăng sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu mua thành công lượng cổ phiếu trên, ông Đoàn Văn Hiểu Em sẽ nâng sở hữu từ 4,1 triệu cổ phiếu lên 4,83 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,32% lên 0,38% vốn Điện Máy Xanh.

Tổng giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em phát biểu tại ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DMX trên sàn HoSE. Ảnh: DMX

Trước đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em đã mua vào 268.000 cổ phiếu DMX bằng phương thức khớp lệnh trong phiên 6/8/2026. Qua đó, Tổng giám đốc Điện Máy Xanh nâng sở hữu từ 3,83 triệu cổ phiếu lên 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,302 lên 0,32% vốn DMX.

Điện Máy Xanh chính là công ty con của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG, sàn HoSE). Công ty này quản lý các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy và thiết bị di động. Ngoài hoạt động bán lẻ cốt lõi, doanh nghiệp còn mở rộng nguồn thu từ dịch vụ tài chính, bảo hành, sửa chữa và lắp đặt thiết bị. Cổ phiếu DMX mới chính thức lên sàn HoSE vào ngày 6/8 vừa qua.

Ở chiều ngược lại, ông Đoàn Văn Hiểu Em đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG trong thời gian từ 7/9 đến 6/10/2026. Giao dịch nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục để chuyển sang đầu tư cổ phiếu DMX với định hướng đồng hành dài hạn cùng công ty.

Nếu hoàn tất giao dịch, ông Đoàn Văn Hiểu Em sẽ giảm sở hữu từ 2,26 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,15%) xuống mức 1,26 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,08% vốn MWG.

Trở lại với Điện Máy Xanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, DMX mang về doanh thu thuần 65.280 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 4.876 tỷ đồng, tăng 73%.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu khoảng 122.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 7.350 tỷ đồng; tương ứng tăng lần lượt khoảng 15% và 20% so với năm trước. Như vậy, DMX đã thực hiện được 53% mục tiêu doanh thu và 66% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản đạt 75.886 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 22.677 tỷ đồng, tăng 27,4% so với cuối năm 2025 nhờ nguồn vốn huy động từ đợt IPO. Số dư tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 44.670 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với dư nợ vay ngắn hạn (22.404 tỷ đồng).