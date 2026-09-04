Vì sao PVIT bị xử phạt?

Ngày 4/9/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 487/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT, MCK: PXA; trụ sở chính: Tầng 23-24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An).

Theo đó, PVIT bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định. Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2026 đã được soát xét bản tiếng Việt và tiếng Anh; BCTC quý I,II/2026 bản tiếng Việt và tiếng Anh; BCTC quý I,II,III,IV/2025 bản tiếng Việt và tiếng Anh; BCTC năm 2024, năm 2025 đã được kiểm toán bản tiếng Việt và tiếng Anh; Báo cáo thường niên năm 2024 bản tiếng Việt và tiếng Anh; BCTC bán niên năm 2025 đã được soát xét bản tiếng Việt và tiếng Anh; BCTC bán niên năm 2024 đã được soát xét bản tiếng Việt; Thông báo về việc doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 bản tiếng Việt và tiếng Anh; Đơn từ nhiệm của ông Đường Dũng Tiến - Chủ tịch HĐQT bản tiếng Việt và tiếng Anh; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được soát xét có sự chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên bản tiếng Việt.

Một dự án do PVIT làm chủ đầu tư. Ảnh: PVIT

Doanh nghiệp chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.PVIT ngày 10/01/2025 của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 bản tiếng Việt; Quyết định số 2931/QĐ-NAN ngày 17/12/2025 của Thuế tỉnh Nghệ An về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế bản tiếng Việt; BCTC quý IV/2024 bản tiếng Việt và tiếng Anh; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 bản tiếng Anh.

PVIT cũng bị phạt hành chính 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025.

Tổng số tiền phạt là 157,5 triệu đồng.

Về PVIT, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2009 theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với chức năng nhiệm vụ chính là thực hiện Đầu tư và Xây dựng một số dự án của ngành Dầu khí tại địa bàn tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.