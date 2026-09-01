Một công ty chuẩn bị “lăn chốt” cổ tức 20% bằng tiền mặt ngay tháng 9

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (mã: TNC) thông báo 22/9 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền năm 2025, tỷ lệ 20% (tức 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thực hiện trả cổ tức dự kiến vào 9/11/2026.

Với 19,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cao su Thống Nhất dự kiến chi 38,5 tỷ đồng để hoàn tất đợt thanh toán này. Trong cơ cấu cổ đông, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nắm quyền chi phối với 51% cổ phần sẽ nhận về phần lớn đợt trả cổ tức tới. ﻿

Về tình hình kinh doanh , kết thúc quý 2/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 51 tỷ đồng, tăng mạnh 115% so với mức 24 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 46 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2026 đã soát xét. Trong đó ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế giảm hơn 3 tỷ so với báo cáo tự lập còn 42 tỷ đồng, tương ứng giảm 8% so với cùng kỳ. Công ty cho biết nguyên nhân chênh lệch do phân bổ lại doanh thu, giá vốn của kỳ tháng 6/2026 do chi phí cải tạo văn phòng 6 tháng đầu năm 2026, tính lại tiền lương văn phòng 6 tháng đầu năm 2026, tính lại tiền thuê đất cho vườn cây cao su.

Trước đó, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 166 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 42,6 tỷ đồng, tăng 9%; lợi nhuận sau thuế đạt 49 tỷ đồng, tăng gần 22% và là mức cao nhất trong giai đoạn 2021-2025.

Được biết, Cao su Thống Nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng, khai thác, chế biến cao su và sơ chế gỗ cao su.

Trên thị trường, chốt phiên 4/9, thị giá TNC dừng ở mức tham chiếu 26.350 đồng/cp. Cổ phiếu TNC có thanh khoản khá thấp, nhiều phiên chỉ ghi nhận vài trăm đến vài nghìn đơn vị được sang tay. Thậm chí, TNC thường xuyên trong trạng thái "tắt thanh khoản", điều này khiến giá có thể biến động mạnh chỉ với lượng giao dịch nhỏ.