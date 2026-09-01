2 cổ phiếu chứng khoán có thể bị loại khỏi FTSE Vietnam 30

Theo dự báo của SSI Research, FTSE Vietnam 30 Index có thể có sự thay đổi đáng chú ý trong kỳ review tháng 9/2026, với 5 cổ phiếu được thêm vào và 4 mã bị loại khỏi danh mục.

Cụ thể, VPB, MCH, VPL, ACB và FPT có thể được thêm vào FTSE Vietnam 30 do đáp ứng đầy đủ các điều kiện của bộ chỉ số. Ở chiều ngược lại, KBC, VND, VCI và KDH có thể bị loại khỏi danh mục.

Đáng chú ý, những thay đổi trên có thể kéo theo hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF mô phỏng chỉ số, trong đó có Fubon Vietnam ETF. Theo SSI Research, hoạt động này có thể tạo ra nhu cầu giao dịch đáng kể tại các cổ phiếu được thêm mới hoặc bị loại khỏi rổ chỉ số.

Với các cổ phiếu dự kiến được thêm vào FTSE Vietnam 30, Fubon Vietnam ETF có thể mua mạnh nhất VPB với khoảng 21,9 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là ACB với khoảng 16 triệu cổ phiếu, FPT 7,7 triệu, MCH 2,4 triệu và VPL 2,3 triệu cổ phiếu.

Xét theo tương quan với thanh khoản bình quân, MCH và VPL là hai cổ phiếu có nhu cầu mua đáng chú ý nhất, tương ứng lượng mua ước tính bằng 5,7 và 4,1 ngày giao dịch. Với ACB, VPB và FPT, lượng mua tương ứng lần lượt khoảng 1,7; 1,4 và 1,2 ngày giao dịch.

Ở chiều ngược lại, nếu KBC, VND, VCI và KDH bị loại khỏi FTSE Vietnam 30, Fubon Vietnam ETF có thể phải bán lượng cổ phiếu tương ứng trong quá trình tái cơ cấu danh mục. Trong đó, VND có thể bị bán khoảng 10 triệu cổ phiếu, VCI 8,6 triệu, KDH 5,2 triệu và KBC 4,3 triệu cổ phiếu.

Xét theo số ngày giao dịch, KBC chịu áp lực bán lớn nhất khi lượng cổ phiếu Fubon Vietnam ETF dự kiến bán ra tương đương khoảng 3,2 phiên giao dịch. KDH và VND cùng ở mức khoảng 1 phiên, trong khi VCI tương đương 0,9 phiên giao dịch.

Về quy mô quỹ, Fubon Vietnam ETF có tổng tài sản ròng (AUM) khoảng 356 triệu USD tại ngày 28/8/2026, giảm 23,7% so với đầu năm. Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành ở mức 602 triệu đơn vị, giảm 25,1%. Từ đầu năm đến nay, quỹ ghi nhận dòng vốn ròng âm 121 triệu USD, trong khi NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ vẫn tăng 2,5%.

Như vậy, dù NAV/chứng chỉ quỹ diễn biến tích cực từ đầu năm, Fubon Vietnam ETF vẫn chịu áp lực rút vốn đáng kể. Trong kỳ review tháng 9, việc FTSE Vietnam 30 thay đổi danh mục được dự báo sẽ kéo theo hoạt động mua bán tương ứng tại các cổ phiếu trong rổ.