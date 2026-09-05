Lỗ sau thuế hơn 154 tỷ đồng, Tập đoàn Đua Fat (DFF) chỉ còn 3 nhân sự

Công ty CP Tập đoàn Đua Fat (mã chứng khoán: DFF) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2026 dành cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu DFFH2123001 và DFFH2124002. Báo cáo được lập ngày 27/8/2026, với số liệu tài chính lấy từ báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2026.

Theo công bố, trong 6 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Đua Fat ghi nhận lỗ trước thuế và lỗ sau thuế hơn 154,44 tỷ đồng. Con số này thấp hơn khoản lỗ 343,36 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn khiến tình hình tài chính của doanh nghiệp tiếp tục ở trạng thái đáng chú ý.

Đáng nói hơn, lỗ lũy kế của Tập đoàn Đua Fat đến ngày 30/6/2026 đã lên tới gần 1.248,9 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn ở mức 800 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu chuyển sang âm 448,9 tỷ đồng.

Các chỉ số sinh lời cũng phản ánh áp lực lớn. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản ở mức âm 0,07%, còn lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,34% theo bảng công bố tài chính.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Tập đoàn Đua Fat tại cuối tháng 6/2026 đạt 2.712,4 tỷ đồng, giảm hơn 200 tỷ đồng so với mức 2.938,55 tỷ đồng tại cùng kỳ trước.

Trong đó, nợ vay ngân hàng còn hơn 1.076,29 tỷ đồng, trong khi dư nợ trái phiếu ở mức 341,08 tỷ đồng. Toàn bộ khoản trái phiếu này được ghi nhận là trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Đáng chú ý, nhóm nợ phải trả khác lên tới hơn 1.295 tỷ đồng. Trong đó, chi phí phải trả chiếm gần 719,7 tỷ đồng, còn khoản phải trả khác gần 299,1 tỷ đồng.

Đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp cũng ở mức rất cao. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản tăng từ 1,04 lần lên 1,20 lần. Do vốn chủ sở hữu đã âm, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức âm 6,04 lần.

Không chỉ gặp vấn đề về vốn, Tập đoàn Đua Fat còn đối mặt với áp lực thanh khoản. Hệ số thanh toán ngắn hạn tại ngày 30/6/2026 chỉ còn 0,77 lần, tức tài sản ngắn hạn chưa đủ để trang trải toàn bộ nợ ngắn hạn. Hệ số thanh toán nhanh cũng chỉ đạt 0,59 lần.

Đáng chú ý, tài liệu soát xét cho biết nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 523,57 tỷ đồng. Tổng các khoản vay và các khoản phải trả quá hạn lên tới hơn 1.466 tỷ đồng, trong khi tổng giá trị các khoản nợ xấu, khó thu hồi được xác định ở mức khoảng 497,05 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất trong tài liệu lần này nằm ở báo cáo soát xét của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

Theo kiểm toán viên, tại thời điểm 30/6/2026, đơn vị chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận công nợ đối với nhiều khoản mục, bao gồm: Phải thu khách hàng, số tiền 195.729.380.926 đồng (tại ngày 01/01/2026 là 192.997.286.036 đồng); Trả trước cho người bán, số tiền 32.683.572.540 đồng (tại ngày 01/01/2026 là 46.281.221.238 đồng); Phải trả người bán, số tiền 161.943.605.886 đồng (tại ngày 01/01/2026 là 171.527.268.899 đồng); Người mua trả tiền trước, số tiền 8.911.032.067 đồng (tại ngày 01/01/2026 là 8.911.032.067 đồng); Vay và nợ thuê tài chính, số tiền 61.901.768.537 đồng (tại ngày 01/01/2026 là 80.075.627.722 đồng). Vì vậy, kiểm toán viên chưa có đủ cơ sở để đưa ra kết luận đối với các khoản mục này.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên cho biết chưa thu thập được hồ sơ thể hiện đầy đủ tiến độ đầu tư xây dựng và tình hình thực hiện các hạng mục tại dự án, khiến họ không thể đưa ra kết luận kiểm toán đối với phần chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang được trình bày trong báo cáo tài chính.

Đặc biệt, trong kỳ, Tập đoàn Đua Fat đã hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi hơn 196,54 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kiểm toán viên, doanh nghiệp chưa cung cấp đầy đủ bằng chứng cho việc hoàn nhập khoản dự phòng này và cũng chưa đánh giá, ước tính đầy đủ dự phòng đối với một số khoản công nợ tồn lâu, khó thu hồi.

Báo cáo soát xét cũng nhấn mạnh nhiều yếu tố có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn Đua Fat.

Cụ thể, tại ngày 30/6/2026, doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu âm gần 448,91 tỷ đồng; nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn hơn 523,57 tỷ đồng; tổng các khoản vay và phải trả quá hạn hơn 1.466 tỷ đồng; cùng với các khoản nợ xấu, khó thu hồi khoảng 497,05 tỷ đồng.

Kiểm toán viên đồng thời cho biết số lượng cán bộ công nhân viên của Đua Fat giảm mạnh, khoảng 50% so với kỳ trước và chỉ còn 3 nhân sự. Những yếu tố này, theo báo cáo, đặt ra “nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty”.

Do không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để làm cơ sở đưa ra kết luận về báo cáo tài chính, kiểm toán viên cho biết không thể đưa ra kết luận đối với báo cáo tài chính giữa niên độ 2026 của Tập đoàn Đua Fat.

Cổ phiếu DFF hiện đang nằm ở vùng giá thấp nhất lịch sử niêm yết.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 4/9, giá cổ phiếu DFF ở mức 400 đồng/cổ phiếu, giảm sàn 20% so với tham chiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 216,6 nghìn đơn vị.

Hiện, vốn hóa thị trường của Tập đoàn Đua Fat ở mức 32 tỷ đồng.