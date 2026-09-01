Sau tháng 7 tệ nhất lịch sử, quỹ ngoại tỷ USD hồi phục mạnh trong tháng 8

VN-Index đã tăng 5,6% trong tháng 8/2026 sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7, với động lực chính đến từ đà phục hồi trên diện rộng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Theo báo cáo tháng 8 mới công bố, PYN Elite Fund cho biết hiệu suất của quỹ trong tháng đạt 5,5%. Luỹ kế từ đầu năm, quỹ ngoại ghi nhận mức hiệu suất âm 6,76% trong khi VN-Index tăng trưởng gần 3% cùng kỳ.

Trước đó, quỹ Pyn Elite ghi nhận mức hiệu suất âm 8,47% trong tháng 7. Ông Petri Deryng từng gọi diễn biến thị trường tháng 7 là “kinh hoàng” trong thư gửi nhà đầu tư và cho biết đây là tháng 7 có hiệu suất tệ nhất của quỹ kể từ khi hoạt động.﻿

Một điểm đáng chú ý khác là việc FTSE Russell trong kỳ rà soát tháng 8/2026 đã nâng tỷ trọng dự kiến của Việt Nam trong chỉ số FTSE Emerging All Cap Index lên 0,49%.

FTSE Russell đồng thời lựa chọn 27 cổ phiếu Việt Nam thuộc các nhóm vốn hóa lớn, vừa và nhỏ để bổ sung vào hệ thống chỉ số toàn cầu. Theo PYN Elite, khoảng 10% lượng vốn thụ động trong giai đoạn đầu được kỳ vọng sẽ bắt đầu giải ngân trong những tuần tới.

Tại thời điểm cuối tháng 8, tổng tài sản quản lý của quỹ ngoại này đạt khoảng 861,6 triệu euro (tương đương hơn 26.090 tỷ đồng).

Hiệu suất của quỹ theo tháng.

Hạ tầng tiếp tục là chủ đề đầu tư trọng tâm

PYN Elite Fund đánh giá phát triển hạ tầng quốc gia vẫn là một trong những câu chuyện đầu tư đáng chú ý, được hỗ trợ bởi tốc độ giải ngân vốn đầu tư công mạnh.

Tại TP.HCM, thành phố đã khởi động 16 dự án hạ tầng mới với tổng giá trị 9,5 tỷ USD. Trong khi đó, Hà Nội triển khai 6 dự án lớn trị giá gần 15 tỷ USD, trong đó có hai tuyến đường sắt đô thị.

Bên cạnh câu chuyện hạ tầng, các chỉ báo kinh tế tháng 8 tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Việt Nam tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất cũng tăng tốc khi chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global tăng lên 53,3 điểm, mức cao nhất trong 6 tháng. Sản lượng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn hai năm, trong khi đơn hàng mới tiếp tục cải thiện và đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2025.

Ở lĩnh vực thương mại, xuất khẩu tháng 8 tăng 26% so với cùng kỳ, còn nhập khẩu tăng 37,9%, chủ yếu do giá nguyên vật liệu và linh kiện điện tử tăng.

Dù nhập khẩu tăng mạnh, thâm hụt thương mại trong tháng 8 thu hẹp đáng kể xuống còn 113 triệu USD, từ mức 3,6 tỷ USD trong tháng 7.

Ngành du lịch cũng duy trì đà phục hồi khi Việt Nam đón khoảng 2 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8, tăng 18,4% so với cùng kỳ.

ACV được chọn là cổ phiếu nổi bật của tháng

Trong báo cáo lần này, PYN Elite Fund lựa chọn ACV là “cổ phiếu của tháng”. ACV hiện vận hành 21 sân bay trên cả nước. Bất chấp những gián đoạn đối với hàng không toàn cầu do xung đột kéo dài tại Trung Đông, doanh nghiệp vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tương đối ổn định trong nửa đầu năm 2026. Cụ thể, doanh thu ghi nhận tăng 4% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 6%.

Quỹ cho biết diễn biến giá cổ phiếu ACV thời gian qua chịu ảnh hưởng bởi các cuộc điều tra liên quan tới công tác quản trị tại dự án sân bay quốc tế Long Thành. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo mới đã góp phần ổn định hoạt động của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch hiện tại, giai đoạn 1 của sân bay Long Thành vẫn dự kiến bắt đầu vận hành vào tháng 12/2026. PYN Elite Fund lưu ý chi phí khấu hao ban đầu có thể gây áp lực lên lợi nhuận trong ngắn hạn. Dù vậy, việc mở rộng công suất được đánh giá là yếu tố quan trọng để ACV có thể đón đầu xu hướng tăng trưởng dài hạn của lưu lượng hành khách quốc tế.