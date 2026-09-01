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Một quỹ ngoại đang nắm lượng cổ phiếu Sacombank trị giá khoảng 4.600 tỷ đồng

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Một quỹ ngoại đang nắm lượng cổ phiếu Sacombank trị giá khoảng 4.600 tỷ đồng

Theo báo cáo danh mục cuối tháng 8/2026, Sacombank hiện là khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite, chiếm tới 17,7% tổng danh mục.

Khép lại phiên 4/9, cổ phiếu STB của SACOMBANK tăng 3,76% lên mức 77.300 đồng, đánh dấu mức thị giá cao nhất kể từ khi niêm yết. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt gần 146.000 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm.

Một quỹ ngoại đang nắm lượng cổ phiếu Sacombank trị giá khoảng 4.600 tỷ đồng- Ảnh 1.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu ngân hàng này cũng đáng chú ý với một trong những quỹ ngoại lâu năm trên thị trường Việt Nam – PYN Elite Fund.

Theo báo cáo danh mục cuối tháng 8/2026, Sacombank hiện là khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite, chiếm tới 17,7% tổng danh mục.

Với quy mô tài sản của quỹ vào khoảng 861,57 triệu euro (tương ứng 26.090 tỷ đồng), giá trị khoản đầu tư vào STB theo tỷ trọng danh mục ước đạt hơn 152 triệu euro. Ước tính, Pyn Elite Fund đang nắm khoảng 61 triệu cổ phiếu STB, tương ứng giá trị hơn 4.600 tỷ đồng.﻿

Một quỹ ngoại đang nắm lượng cổ phiếu Sacombank trị giá khoảng 4.600 tỷ đồng- Ảnh 2.

Đứng thứ hai trong danh mục là Hòa Phát (HPG) chiếm tỷ trọng 14%. Thế Giới Di Động (MWG) xếp tiếp theo với tỷ trọng 9,6%, trong khi FPT chiếm 8,6%. Một khoản đầu tư đáng chú ý khác là Vietnam Airlines, với tỷ trọng 6,3% danh mục.

Nhóm ngân hàng tiếp tục xuất hiện khá dày trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite. Ngoài Sacombank, quỹ còn phân bổ 5,2% danh mục vào OCB và 4,6% vào VIB. Ở nhóm chứng khoán, SHS chiếm 4,2% tài sản, trong khi TCBS có tỷ trọng 4%. ACV đứng thứ 10 với tỷ trọng 3,9%.

Như vậy, riêng 10 khoản đầu tư lớn nhất đã chiếm phần đáng kể danh mục của PYN Elite, trong đó nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò nổi bật.

Danh mục này cũng phần nào hưởng lợi từ nhịp hồi phục của thị trường trong tháng 8. Sau cú điều chỉnh mạnh trong tháng 7, VN-Index tăng 5,6% trong tháng 8, còn hiệu suất của PYN Elite Fund đạt 5,5%.

Cổ phiếu Hoàng Huy là mã tăng mạnh nhất trong danh mục của quỹ trong tháng 8 với mức tăng 17,5%. Bám sát phía sau là FPT Retail, tăng 17,3%. Trong khi đó, FPT Corp – cổ phiếu đang chiếm 8,6% danh mục – tăng 9,1% trong tháng.

Ngọc Ly

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