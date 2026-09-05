Chứng khoán tuần qua: Vingroup và Sacombank cùng nhau lập đỉnh

Vingroup và Sacombank cùng nhau lập đỉnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại tuần đầu tiên của tháng 9 với dấu ấn đậm nét của 2 cổ phiếu Vingroup (mã VIC) và Sacombank (mã STB) khi đều tăng “bốc đầu” lên mốc đỉnh mới.

Cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 4,74% phiên 4/9 lên mức 256.100 đồng/cp, cao nhất từ trước đến nay. Tính từ đầu năm, cổ phiếu này đã tăng hơn 50%. Vốn hóa thị trường cũng theo đó lập kỷ lục gần 2 triệu tỷ đồng. Con số này đưa Vingroup tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 sàn chứng khoán Việt Nam, bỏ xa phần còn lại.

Cùng ngày, cổ phiếu STB của Sacombank tăng 3,76% lên mức 77.300 đồng, cũng là mức cao nhất kể từ khi niêm yết. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt gần 146.000 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em muốn gom thêm cổ phiếu Điện Máy Xanh

Thông tin mới cập nhật, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã: DMX) đăng ký mua thêm 732.000 cổ phiếu DMX nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn trong khoảng thời gian từ ngày 10/9 đến ngày 9/10/2026. Nếu hoàn tất, ông Hiểu Em sẽ nâng lượng cổ phiếu DMX nắm giữ lên hơn 4,8 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 0,38% vốn điều lệ.

Cổ phiếu DMX mới chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 6/8/2026. Ngay trong phiên đầu tiên, ông Hiểu Em đã mua thêm 268.000 cổ phiếu DMX theo phương thức khớp lệnh.

Ở chiều ngược lại, ﻿ông Hiểu Em vừa đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG trong khoảng thời gian từ ngày 7/9 đến 6/10/2026. Mục đích giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó chuyển vốn sang cổ phiếu DMX của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh với định hướng đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp này.

Cổ phiếu DGC tăng “bốc đầu” sau thông báo mới từ Hóa chất Đức Giang

Ngày 3/9, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) thông báo ngày 15/9/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 80%, tương ứng 8.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/9/2026.

Theo kế hoạch, khoản cổ tức này gồm hai phần. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Phần còn lại là cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu.

Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang dự kiến chi khoảng 3.040 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức lần này.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC tăng “bốc đầu” 2 phiên liên tiếp sau thông tin tích cực. Cụ thể, cổ phiếu DGC tăng 4,42% ở phiên 3/9 và tăng 4,9% lên 47.100 đồng/cổ phiếu ở phiên 4/9.

Cổ đông Nhà nước muốn thoái sạch vốn với giá cao ngất ngưởng, một cổ phiếu tăng vọt 50% sau 1 tháng

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đăng ký bán đấu giá toàn bộ 79,228 triệu cổ phiếu SEA, tương đương 63,38% vốn điều lệ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, mã SEA). Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h ngày 29/9/2026 tại HNX.

Giá khởi điểm cho cả lô lên tới hơn 8.509 tỷ đồng, tương đương khoảng 107.400 đồng/cổ phiếu. Mức giá này tương ứng định giá Seaprodex khoảng 13.400 tỷ đồng.

Mức giá đưa ra gây chú ý trong bối cảnh cổ phiếu SEA vừa có nhịp tăng mạnh trên thị trường. Trong một tháng qua, SEA tăng khoảng 53%, lên 77.900 đồng/cp, đưa vốn hóa doanh nghiệp vượt 9.700 tỷ đồng. Như vậy, giá khởi điểm mà SCIC đưa ra vẫn cao hơn khoảng 38% so với thị giá hiện tại.

Nhóm cổ đông CII nâng sở hữu tại PC1 lên 12,79%, nắm khối cổ phiếu hơn 1.000 tỷ đồng

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) vừa báo cáo hoàn tất mua thêm 1 triệu cổ phiếu PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 trong ngày 27/8.

Sau giao dịch, CII Invest nâng lượng cổ phiếu PC1 sở hữu lên 29,63 triệu đơn vị, tương ứng 7,20% vốn điều lệ. Tính theo giá đóng cửa PC1 ngày 27/8 ở mức 21.050 đồng/cổ phiếu, số tiền CII Invest chi ra cho thương vụ này ước khoảng 21 tỷ đồng.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM ( HoSE: CII) đang trực tiếp sở hữu 22,98 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 5,59% vốn.

Như vậy, tổng lượng cổ phiếu PC1 mà CII và CII Invest nắm giữ đã lên tới 52,61 triệu đơn vị, tương ứng 12,79% vốn doanh nghiệp. Với thị giá hiện nay, khối cổ phiếu này có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

Một công ty chuẩn bị “lăn chốt” cổ tức 20% bằng tiền mặt ngay tháng 9

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (mã: TNC) thông báo 22/9 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền năm 2025, tỷ lệ 20% (tức 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thực hiện trả cổ tức dự kiến vào 9/11/2026.

Với 19,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cao su Thống Nhất dự kiến chi 38,5 tỷ đồng để hoàn tất đợt thanh toán này. Trong cơ cấu cổ đông, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nắm quyền chi phối với 51% cổ phần sẽ nhận về phần lớn đợt trả cổ tức tới.