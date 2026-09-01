TP.HCM: 22 dự án giao thông hơn 647.000 tỷ đồng đã khởi công

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, năm 2026 được xác định là năm bản lề trong triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030. Thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, hạ tầng trọng điểm nhằm tăng kết nối vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 8 tháng đầu năm, 22 công trình, dự án trọng điểm đã được khởi công, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn như cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cầu đường Bình Tiên, tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương), Quốc lộ 13 và Quốc lộ 1.

Tuyến đường, hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (Ảnh: VinGroup)

Đáng chú ý, quý IV/2026, TP.HCM dự kiến tiếp tục khởi công khoảng 9 công trình, gồm cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, Quốc lộ 22 và đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến Vành đai 3.

Cùng thời gian này, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 10 công trình trọng điểm, trong đó có Vành đai 3, nút giao An Phú, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, Quốc lộ 50 và tuyến đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với Vành đai 2.

Phối cảnh Quốc lộ 13. (Ảnh: Sở Xây dựng Tp.HCM)

Để chạy tiến độ, Sở Xây dựng kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, nguồn vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tăng cường ứng dụng BIM, GIS, trí tuệ nhân tạo trong quản lý dự án.