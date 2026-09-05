Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Green SM có động thái mới tại loạt tỉnh thành phía Nam

| | Thị trường chứng khoán

Green SM có động thái mới tại loạt tỉnh thành phía Nam

Đến thời điểm hiện tại, dịch vụ Green SM Bike và Green SM Express đã có mặt tại 23 tỉnh, thành phố.

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM vừa chính thức hiện diện tại 4 địa phương mới là Quảng Trị, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau. Đến nay, dịch vụ di chuyển bằng xe máy điện Green SM Bike và dịch vụ giao nhận Green SM Express đã phủ tới 23 tỉnh, thành phố trọng điểm và đang đẩy nhanh tốc độ mở rộng mạng lưới trên toàn quốc.

Cùng với việc khai trương dịch vụ tại 4 địa phương mới, Green SM Bike và Green SM Express cũng mở rộng phạm vi hoạt động tại Bắc Ninh, Đắk Lắk, Đà Nẵng sang các địa bàn thuộc Bắc Giang, Phú Yên và Quảng Nam trước đây. Ngoài ra, tại An Giang, Green SM đồng thời triển khai dịch vụ tại địa bàn An Giang và Kiên Giang trước sáp nhập, qua đó gia tăng phạm vi hoạt động tại khu vực Tây Nam Bộ.

Tại các địa phương mới, Green SM sẽ cung cấp các dịch vụ Green SM Bike, Green SM Bike Plus và Green SM Express (1H), đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày và giao nhận hàng hóa của người dân. Năng lực cung ứng dồi dào nhờ đội ngũ tài xế cơ hữu, tài xế tham gia chương trình thuê xe để vận doanh Green SM Rental và các đối tác tài xế trên nền tảng Green SM Platform.

Việc kết hợp các mô hình vận hành giúp Green SM phát triển nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực tế tại từng địa phương, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất trên toàn hệ thống, đội ngũ Bác Tài Xanh tại các địa phương sẽ được tuyển chọn và đào tạo theo bộ tiêu chuẩn chung của Green SM. Chương trình đào tạo tập trung vào kỹ năng phục vụ khách hàng, an toàn giao thông, quy tắc ứng xử và quy trình vận hành trên nền tảng công nghệ, nhằm mang đến trải nghiệm nhất quán cho người dùng.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc GSM Toàn cầu, chia sẻ: “ Mục tiêu của Green SM không chỉ là mở rộng thêm địa bàn hoạt động, mà là đưa di chuyển xanh trở thành một lựa chọn dễ tiếp cận trong đời sống hàng ngày của người dân trên khắp Việt Nam. Khi dịch vụ hiện diện ngày càng rộng, người dân tại nhiều địa phương hơn có thể trực tiếp trải nghiệm và lựa chọn phương tiện điện cho những hành trình quen thuộc. Đó là cách Green SM góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh từ chính những nhu cầu di chuyển thường nhật.

Đến thời điểm hiện tại, dịch vụ Green SM Bike và Green SM Express đã có mặt tại 23 tỉnh, thành phố, gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Cùng với việc mở rộng ra thị trường quốc tế, Green SM đang từng bước nâng quy mô của hệ sinh thái di chuyển thuần điện, phục vụ đa dạng nhu cầu từ đi lại đến giao nhận trong đời sống hàng ngày của người dân.

Việc Green SM Bike tiếp tục mở rộng độ phủ tại Việt Nam không chỉ củng cố năng lực phục vụ tại thị trường trong nước, mà còn khẳng định chiến lược của Green SM trong việc phổ cập phương tiện điện, thúc đẩy chuyển đổi xanh và kiến tạo một hệ sinh thái giao thông bền vững ở quy mô toàn cầu.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
FTSE Russell loại 21 cổ phiếu FTSE Vietnam Index, thêm mới MCH, TCX và VPL

FTSE Russell loại 21 cổ phiếu FTSE Vietnam Index, thêm mới MCH, TCX và VPL Nổi bật

Tài sản hai người con ông Nguyễn Đức Thụy "bốc hơi" 3.000 tỷ đồng chỉ sau 2 tuần

Tài sản hai người con ông Nguyễn Đức Thụy "bốc hơi" 3.000 tỷ đồng chỉ sau 2 tuần Nổi bật

Chứng khoán tuần qua: Vingroup và Sacombank cùng nhau lập đỉnh

Chứng khoán tuần qua: Vingroup và Sacombank cùng nhau lập đỉnh

16:48 , 05/09/2026
Thăm nhà máy VinFast, Tổng thống Myanmar bày tỏ ấn tượng với 3 thứ của hãng xe “Made in Vietnam”

Thăm nhà máy VinFast, Tổng thống Myanmar bày tỏ ấn tượng với 3 thứ của hãng xe “Made in Vietnam”

16:43 , 05/09/2026
Động thái gây chú ý của CEO Điện Máy Xanh

Động thái gây chú ý của CEO Điện Máy Xanh

15:46 , 05/09/2026
Dừng bán kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền sau gần 70 năm

Dừng bán kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền sau gần 70 năm

15:45 , 05/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên