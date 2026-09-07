AgriS (SBT) Từ chuyển giao thế hệ đến những động lực tăng trưởng mới

Theo thông tin công bố ngày 28/08/2026, Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS tiếp tục đăng ký mua vào thêm 11.000.000 cổ phiếu SBT từ Bà Huỳnh Bích Ngọc, dự kiến nâng tổng sở hữu 118.631.662 cổ phiếu SBT, tương đương 13,09% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong thời gian từ ngày 08/09/2026 đến ngày 07/10/2026.

Cũng trong đợt này, ông Thái Văn Chuyện, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AgriS cũng đã đăng ký mua vào 15.500.000 cổ phiếu SBT, tương đương giá trị theo thị trường hơn 350 tỷ đồng.

Diễn biến sở hữu tại SBT cho thấy sự chuyển dịch từ thế hệ sáng lập sang thế hệ kế thừa , phản ánh quá trình chuyển giao thực chất và tính liên tục trong hành trình phát triển của AgriS. Tỷ lệ sở hữu của nhóm Nhà đầu tư nước ngoài tại SBT hiện cũng đã ghi nhận tăng gấp đôi trong vòng 2 năm, đạt gần 20%, tương đương hơn 182 triệu cổ phiếu tại cuối tháng 7/2026.

Dấu ấn thế hệ mới qua những kết quả cụ thể

AgriS hiện giữ vững vị thế hàng đầu ngành đường Việt Nam với 46% thị phần nội địa và vùng nguyên liệu gần 80.000 ha. Mạng lưới phân phối của doanh nghiệp hiện đã mở rộng tới 76 quốc gia, tăng hơn ba lần so với 24 thị trường cách đây 5 năm.

AgriS tiên phong ứng dụng công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số trên toàn chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm, từ quản lý vùng nguyên liệu, tối ưu hóa sản xuất đến hỗ trợ ra quyết định; đầu tư vào ESG, R&D và các mô hình hợp tác chiến lược, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển các động lực tăng trưởng mới.

Niên độ 2025–2026, AgriS ghi nhận doanh thu thuần 26.892 tỷ đồng, hoàn thành 101,5% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lợi nhuận trước thuế gần 908 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu chuyển dịch rõ nét theo hướng đa dạng hoá, mở rộng sang hệ sinh thái nông nghiệp - thực phẩm. Trong khi mảng đường vẫn duy trì vị thế, các mảng kinh doanh mới gồm gạo, dịch vụ nông nghiệp, cây ăn quả, thực phẩm và đồ uống ghi nhận gần 4.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 15% tổng doanh thu.

Từ chuyển đổi nội tại đến vai trò tiên phong dẫn dắt

AgriS dưới sự lãnh đạo của bà Đặng Huỳnh Ức My không chỉ tập trung củng cố năng lực nội tại mà còn mở rộng vai trò trong hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam, thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đối thoại chính sách, xúc tiến đầu tư và hội nhập quốc tế.

AgriS giới thiệu hệ sinh thái giải pháp nông nghiệp công nghệ cao – từ nền tảng quản trị dữ liệu, nông nghiệp chính xác đến mô hình chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn (Circular Commercial Value Chain) tại sự kiện Vietnam – Australia Tech Connect Forum được tổ chức tại Sydney (Úc) vào tháng 8/2026

Bà Ức My hiện đảm nhiệm vai trò thành viên Ban Chấp hành của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) kiêm Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực phía Nam. Từ thực tiễn chuyển đổi tại AgriS, bà My đã tiếp tục mở rộng vai trò kết nối tại nhiều tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị doanh nghiệp.

Tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập VINASME ngày 25/08 vừa qua, bà My đã chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ, dữ liệu và AI trong quản trị và vận hành doanh nghiệp, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực quản trị, tối ưu vận hành, tiếp cận nguồn lực và mở rộng kết nối thương mại, đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt ra mắt nền tảng số VINASME vào ngày 25/08/2026 tại Hà Nội

Trước đó, AgriS và Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Hiệp hội Dữ liệu quốc gia đã ký kết biên bản hợp tác cùng phát triển hạ tầng dữ liệu nông nghiệp, hướng đến hình thành Trung tâm dữ liệu trồng trọt quốc gia nhằm mục tiêu số hóa nông nghiệp, xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam thông minh, hiện đại và bền vững. Cụ thể, AgriS xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn tích hợp ba trụ cột công nghệ: AgTech - FoodTech - FinTech, đặt trên nền tảng ESG (môi trường, xã hội, quản trị) với dữ liệu đóng vai trò then chốt để kết nối và tối ưu hóa toàn bộ chuỗi giá trị. Trên định hướng đó, đề án "Hiện đại hóa - Số hóa Nông nghiệp trên nền tảng ESG và Dữ liệu hóa giai đoạn 2025-2030" mà AgriS đang triển khai đặt mục tiêu kết nối hệ thống dữ liệu tập trung bao phủ tới 80% toàn ngành, tương đương gần 7 triệu hộ sản xuất và hơn 2.800 doanh nghiệp.

Từ thực tiễn chuyển đổi tại AgriS, những kinh nghiệm về quản trị tích hợp, vận hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ trên toàn chuỗi giá trị đang được chia sẻ và mở rộng tới cộng đồng doanh nghiệp. Theo bà My, công nghệ không chỉ là công cụ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn có thể giải quyết những bài toán thực tế của doanh nghiệp, đặc biệt trong việc chuẩn hóa, minh bạch hóa dữ liệu và nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực.

"Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng: Không để doanh nghiệp Việt Nam đơn độc trên hành trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế," bà Đặng Huỳnh Ức My phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập VINASME

Những hoạt động này cho thấy vai trò của thế hệ lãnh đạo mới đang được mở rộng từ điều hành doanh nghiệp sang kết nối và chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng doanh nghiệp. Trên nền tảng được xây dựng qua nhiều năm, AgriS tiếp tục tập trung củng cố năng lực cốt lõi, mở rộng động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.