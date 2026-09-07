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Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 7/9-11/9, tỷ lệ cao nhất 30%

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Trong tuần từ ngày 7/9/2026 đến ngày 11/9/2026, trên các sàn chứng khoán, có khoảng 36 doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ cao nhất là 30%.

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, có khoảng 36 doanh nghiệp sẽ chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu trong tuần này từ ngày 7/9/2026 - 11/9/2026, mức cao nhất là 30% và thấp nhất là 2%.

Cụ thể, doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cao nhất tuần này là CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (MCK: DVP, sàn HoSE) trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/9/2026.

Doanh nghiệp chi trả cổ tức thấp nhất tuần là CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây (MCK: SBB, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 2%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 200 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 11/9/2026.

Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 7/9-11/9, tỷ lệ cao nhất 30%- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp điển hình chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần này, có thể kể đến như: CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (MCK: AGG, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 7/9/2026.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, MCK: OIL, sàn UPCoM) chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 2,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 250 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 7/9/2026.

CTCP Đầu tư - Kinh doanh Nhà (Intresco, MCK: ITC, sàn HoSE) chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 4%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 400 đồng. Đồng thời, trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ lệ thực hiện quyền là 100:6, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 6 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền 8/9/2026.

CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (MCK: VPI, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/9/2026.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 6 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền 9/9/2026.

Tổng CTCP Bảo Minh (Bảo hiểm Bảo Minh, MCK: BMI, sàn HoSE) chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 10/9/2026.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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