Cổ phiếu VPB tăng 15% sau một tháng, đứng vững trên đường MA200

‏Cổ phiếu tăng 15% sau một tháng, giữ vững đường MA200‏

‏Ngày 3/9 – phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ – cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chịu áp lực chung và đã lùi về gần đường trung bình động 200 phiên (MA200). ‏

‏Tuy nhiên, ngay trong phiên tiếp theo, cổ phiếu nhanh chóng lấy lại đà tăng. Kết phiên 4/9, VPB tăng 3,15% so với giá tham chiếu, lên 27.800 đồng/cp, trở lại vùng giá trước kỳ nghỉ lễ; đáng chú ý, cổ phiếu đã kiểm nghiệm lại đường MA200 sau khi vượt qua vào cuối tháng 8, cho thấy lực cầu tại vùng hỗ trợ dài hạn vẫn tích cực. So với vùng giá thấp nhất ghi nhận vào đầu tháng 8, cổ phiếu VPB đã tăng gần 15%. ‏

‏VPB duy trì đà tăng với khối lượng giao dịch lớn. (Ảnh: TradingView).‏

‏Trong phân tích kỹ thuật, MA200 thường được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn của cổ phiếu. Khi giá duy trì phía trên đường trung bình này, MA200 có thể đóng vai trò vùng hỗ trợ quan trọng; ngược lại, việc đánh mất MA200 có thể phát đi tín hiệu suy yếu của xu hướng tăng. Với VPB, việc vượt MA200 trước đó và tiếp tục giữ được vùng này sau nhịp rung lắc là tín hiệu quan trọng, khẳng định xu hướng tích cực vẫn đang được duy trì.‏

‏Cùng với diễn biến giá, lực cầu cũng được củng cố khi thanh khoản phiên 4/9 đạt hơn 21 triệu cổ phiếu, cao hơn đáng kể mức giao dịch bình quân trong tháng 8. Giá tăng đi kèm thanh khoản duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền vẫn đang tham gia tích cực, củng cố tín hiệu bứt phá khỏi xu hướng giảm dài hạn hình thành trước đó.‏

‏Bên cạnh dòng tiền trong nước, khối ngoại cũng tiếp tục đóng vai trò đáng chú ý. Trong phiên 4/9, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 3,5 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng giá trị gần 97 tỷ đồng.‏

‏Bên cạnh những tín hiệu tích cực trên, hệ thống 5 chỉ báo động lượng của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) bao gồm RSI (14), CMF (20), Stochastic, CCI (20) và Aroon đều đồng thuận xu hướng cao. Bên cạnh đó, theo phân tích biểu đồ kỹ thuật, đường xu hướng giảm dài hạn cũng đã bị phá vỡ mạnh mẽ, xác định tín hiệu bứt phá (breakout). Tương tự, các chuyên viên phân tích cũng chỉ ra rằng giá đã vượt trên mây Ichimoku, xác nhận xu hướng tăng trong ngắn hạn.‏

‏"Nhiên liệu" từ dòng vốn ngoại‏

‏Cùng với loạt tín hiệu kỹ thuật tích cực, câu chuyện dòng vốn quốc tế đang trở thành một trong những động lực đáng chú ý đối với VPB trong thời gian tới. Theo dự báo từ SSI Research, trong đợt cơ cấu danh mục quý III/2026 của FTSE Vietnam 30 Index, VPB là một trong năm ứng cử viên sẽ được thêm mới vào danh mục này do thỏa mãn tất cả điều kiện. ‏

‏Đặc biệt, VPB được dự báo là cổ phiếu có thể được Fubon Vietnam ETF – quỹ ngoại theo dõi FTSE Vietnam 30 Index – mua vào mạnh nhất với khối lượng ước tính khoảng 21,9 triệu cổ phiếu, tương đương gần 610 tỷ đồng tính theo thị giá ngày 4/9. Đây có thể trở thành một lực cầu đáng kể đối với cổ phiếu trong kỳ cơ cấu danh mục sắp tới.‏

‏SSI Research dự báo VPB là cổ phiếu được Fubon Vietnam ETF mua vào nhiều nhất trong đợt tái cơ cấu sắp tới. (Ảnh: SSI Research).‏

‏Không chỉ dừng ở các bộ chỉ số theo dõi cổ phiếu trong nước, VPB còn được FTSE Russell đưa vào cả FTSE All Cap và FTSE All-World trong kỳ rà soát tháng 9/2026. VPB là một trong những cái tên mới được bổ sung vào hai bộ chỉ số này, qua đó mở thêm dư địa thu hút dòng vốn từ các quỹ đầu tư tham chiếu các bộ chỉ số toàn cầu. Theo ước tính của các công ty chứng khoán, VPB có thể thu hút dòng vốn từ các quỹ thụ động với quy mô khoảng hơn 80 triệu USD đến gần 190 triệu USD, tùy thuộc vào từng kịch bản.‏

‏Song song với câu chuyện dòng tiền ngoại, sức hấp dẫn của VPB còn đến từ nền tảng nội tại. VPBank duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng trong nhóm cao nhất ngành. Sau 6 tháng, tín dụng ngân hàng mẹ đạt gần 1,06 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 24,6%, giúp tổng tài sản hợp nhất vượt 1,5 triệu tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, cùng thu ngoài lãi bứt phá đã giúp VPBank ghi nhận lợi nhuận gần 18.900 tỷ đồng trong nửa đầu 2026.‏

‏Đồng thời, ngân hàng ghi nhận sự cải thiện tích cực về chất lượng tài sản, với tỷ lệ NPL riêng lẻ theo Thông tư 31 của VPBank được duy trì quanh 2%, thấp hơn so với mục tiêu 2,5%, đồng thời NPL hợp nhất dưới 3%, đi ngược lại với xu hướng chung toàn ngành.‏