Trước thềm nâng hạng, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tăng cường giám sát giao dịch các cổ phiếu lọt rổ FTSE Russell

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã công bố Quyết định số 76/QĐ-HĐTV ngày 28/8/2026 về Quy chế giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell.

Các đối tượng được giám sát tăng cường bao gồm các cổ phiếu có khả năng được thêm vào, loại ra khỏi thành phần chỉ số từ ngày chốt dữ liệu được FTSE Russell công bố thông tin và cổ phiếu chính thức được thêm vào, loại ra khỏi thành phần chỉ số được FTSE Russell công bố thông tin.

Cụ thể, quy chế chia thời gian giám sát tăng cường thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu bắt đầu từ ngày giao dịch liền trước ngày chốt dữ liệu và kéo dài đến ngày giao dịch liền trước ngày FTSE Russell công bố thông tin. Giai đoạn hai kéo dài từ ngày công bố thông tin đến ngày giao dịch liền trước ngày chỉ số có hiệu lực. Giai đoạn ba bắt đầu từ ngày chỉ số có hiệu lực và kéo dài hết 5 ngày giao dịch tiếp theo.

Đối tượng được theo dõi không chỉ là từng tài khoản riêng lẻ mà bao gồm cả nhóm tài khoản. Theo quy chế, HOSE sẽ giám sát những tài khoản hoặc nhóm tài khoản có dấu hiệu tác động tới giá hoặc thanh khoản của chứng khoán; những trường hợp có biểu hiện tác động tới giá đóng cửa trong ngày giao dịch liền trước ngày chỉ số có hiệu lực; đồng thời theo dõi các tài khoản có dấu hiệu sử dụng thông tin nội bộ trong mua bán chứng khoán.

27 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào FTSE All-Cap , chỉ số bao gồm các cổ phiếu thuộc ba nhóm vốn hóa Large Cap, Mid Cap và Small Cap.

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) là đơn vị chủ trì xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quy trình giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell sau khi VNX chấp thuận.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán do VNX ban hành và điều kiện thực tế của thị trường, HOSE xác định các tham số áp dụng cho tiêu chí giám sát cho hoạt động giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell, báo cáo VNX có ý kiến để áp dụng.

Quy chế quy định trách nhiệm của VNX sẽ chỉ đạo, giám sát và đôn đốc HOSE trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell; chấp thuận Quy trình giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell do HOSE xây dựng. VNX cũng có trách nhiệm có ý kiến đối với tham số áp dụng cho tiêu chí giám sát sử dụng cho hoạt động giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell.

Về phía HOSE, Sở có trách nhiệm Tổ chức thực hiện hoạt động giám sát theo quy định tại Quy chế này, đồng thời yêu cầu thành viên giao dịch cung cấp thông tin, tài liệu để làm rõ các giao dịch có dấu hiệu nghi vấn trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell và Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và VNX về các trường hợp có giao dịch nghi vấn. Các thành viên giao dịch cũng có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu khi HOSE và VNX yêu cầu.

Liên quan tới quyết định mới này, trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán BSC cho rằng quy chế giám sát tăng cường giao dịch trong kỳ cơ cấu FTSE Russell của VNX là một văn bản mang tính thực tiễn cao, nội dung đã chuyển đổi phương thức giám sát từ thế "bị động ứng phó" sang "chủ động phòng ngừa và nhận diện sớm" thông qua các mốc thời gian rõ ràng và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bên. Đây là điều quan trọng khi TTCK Việt Nam chuẩn bị bước vào chặng chuyển đổ