VN-Index hướng mốc 1.900 điểm, nhà đầu tư nên làm gì?

Sau kỳ nghĩ lễ, thị trường có 2 phiên giao dịch với diễn biến khá tích cực. VN-Index đóng cửa tuần vừa qua tại 1.853,08 điểm, tăng 1,14% so với tuần trước.

Theo chuyên gia của công ty Chứng khoán Kafi, vùng 1.860-1.880 điểm hiện là kháng cự gần. Nếu dòng tiền tiếp tục luân chuyển tốt và thanh khoản cải thiện, VN-Index có thể hướng lên vùng 1.900 điểm. Ở chiều ngược lại, vùng 1.800-1.820 điểm vẫn là vùng hỗ trợ đáng chú ý. Miễn là khu vực này được giữ vững, các nhịp điều chỉnh vẫn thiên về hấp thụ cung và tái cơ cấu dòng tiền hơn là đảo chiều xu hướng.

Cũng theo vị chuyên gia này, câu chuyện FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam từ ngày 21/9 vẫn được đánh giá là yếu tố hỗ trợ tích cực, dù một phần kỳ vọng đã được phản ánh vào giá. Thị trường vẫn có thể xuất hiện những nhịp chốt lời ngắn hạn sau ngày 21/9 khi một bộ phận nhà đầu tư đã mua trước dựa trên kỳ vọng nâng hạng.

Tuy nhiên, nếu dòng vốn ngoại bắt đầu cải thiện cùng với tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, câu chuyện nâng hạng vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ mặt bằng định giá và dòng tiền trong những tháng sau đó.

“ Nhà đầu tư nên ưu tiên các cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận tốt, định giá còn hợp lý và dòng tiền đang cải thiện. Những mã đã tăng quá nhanh so với triển vọng có thể được chốt lời từng phần, nhưng không nhất thiết phải giảm mạnh tỷ trọng toàn danh mục.

Ở vùng điểm hiện tại, có thể tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đang khỏe, tận dụng những nhịp rung lắc để cơ cấu sang nhóm có dư địa tốt hơn và tránh mua đuổi những mã đã tăng quá nóng. Nếu dòng tiền tiếp tục luân chuyển thay vì rút khỏi thị trường, VN-Index vẫn có cơ sở duy trì đà tăng trong thời gian tới ”, vị chuyên gia khuyến nghị.

Có nên mua lúc này?

Trong khi đó, theo CTCP Chứng khoán OCBS, trong tuần giao dịch mới, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục duy trì xu hướng hồi phục, nhưng diễn biến có thể đan xen các nhịp rung lắc khi chỉ số đã tăng mạnh trong thời gian qua. Vùng 1.850-1.880 điểm sẽ là khu vực đáng chú ý, nơi áp lực chốt lời có thể gia tăng sau chuỗi tăng kéo dài, đặc biệt khi động lực hiện tại vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù vậy, dòng tiền vẫn được duy trì và xu hướng chung chưa có dấu hiệu đảo chiều, do đó các nhịp điều chỉnh nếu xuất hiện có thể mang tính hấp thụ cung hơn là thay đổi xu hướng.

Về kỹ thuật, VN-Index trên đồ thị ngày đã tăng khá nhanh và đang tiến gần vùng kháng cự 1.850-1.880 điểm, do đó dư địa tăng ngắn hạn có phần thu hẹp và khả năng xuất hiện rung lắc, điều chỉnh cần được lưu ý. Trên đồ thị tuần, xu hướng hồi phục vẫn được duy trì khi chỉ số giữ trên các đường trung bình quan trọng, trong khi các chỉ báo động lượng khác cũng đang cải thiện tích cực, cho thấy xu hướng hiện tại vẫn được củng cố.

Tuy nhiên, việc thị trường đã hồi phục đáng kể khiến áp lực chốt lời có thể xuất hiện tại các vùng giá cao, đặc biệt khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự. Vì vậy, thị trường có thể cần thêm thời gian tích lũy để hấp thụ lượng cung trước khi xác lập nhịp tăng mới.

Về chiến lược giao dịch, nhà đầu tư nên ưu tiên quản lý tỷ trọng ở mức hợp lý và có nhiều dư địa hơn khi thị trường đang ở vùng giá cao. Với các vị thế mới, nên kiên nhẫn chờ cổ phiếu điều chỉnh về vùng giá phù hợp và xuất hiện tín hiệu hỗ trợ rõ ràng rồi cân nhắc mua vào hoặc gia tăng tỷ trọng. Trong trường hợp VN-Index tiếp tục tiến vào vùng 1.850-1.880 điểm, việc duy trì kỷ luật và chốt các nhịp điều chỉnh sẽ giúp hạn chế rủi ro mua ở vùng giá cao, đồng thời bảo lưu dư địa để gia tăng vị thế khi cơ hội rõ ràng hơn.

Chuyên gia của chứng khoán SHS nhận định, xu hướng ngắn hạn VN-Index tăng trên vùng hỗ trợ 1.800 điểm. VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng giá tiếp theo 1.880-1.900 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 6/2026. Trong khi VN30 vượt lên kháng cự mạnh vùng giá trung bình 200 phiên và đang hướng đến vùng kháng cự rất mạnh 2.000- 2.025 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 7/2026.

Sau giai đoạn phục hồi, dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn với kỳ vọng nâng hạng, nền kinh tế tăng trưởng tốt... VN-Index đang hướng đến vùng đỉnh cũ lịch sử quanh 1.900 điểm. Hiện tại ngoài nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Năng lượng, Bảo hiểm vẫn đang duy trì xu hướng tăng trưởng. Các nhóm ngành còn lại xu hướng giá trung dài hạn vẫn trong quá trình điều chỉnh, tích lũy kéo dài, không có nhiều cơ hội đầu tư vượt trội.

Tuy nhiên thị trường vẫn có nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử, mức hợp lý để xem xét đầu tư. Nhà đầu tư có thể đánh giá, xem xét các cơ hội đầu tư, dựa trên triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế, cũng như thị trường kỳ vọng sẽ đón nhận các dòng vốn đầu tư mới.