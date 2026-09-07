Chủ thương hiệu Kem Tràng Tiền vẫn ôm lỗ lũy kế gần 383 tỷ đồng

Kem Tràng Tiền mới đây thông báo sẽ dừng đón khách tại cửa hàng số 35 Tràng Tiền, Hà Nội từ ngày 15/9/2026.



Theo doanh nghiệp, đây là một phần trong quá trình chuyển đổi không gian kinh doanh. Khách hàng có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm của thương hiệu tại các địa điểm khác như Heritage Flagship Store 18 Hàng Bài, cửa hàng 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền.



Phía sau thương hiệu kem lâu đời này là Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền, doanh nghiệp được thành lập năm 2009 và hiện nằm trong hệ sinh thái của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) thông qua One Capital Consumer.



OCH được thành lập từ năm 2006, hiện hoạt động ở nhiều lĩnh vực gồm thực phẩm, bất động sản nghỉ dưỡng, quản lý khách sạn và đầu tư tài chính. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng và cổ phiếu OCH đang giao dịch trên HNX.

Doanh thu tăng mạnh nhưng vẫn lỗ trong nửa đầu năm



Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã được soát xét, OCH ghi nhận doanh thu thuần khoảng 484 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng khoảng 58% so với cùng kỳ năm trước.



Lợi nhuận gộp đạt khoảng 179 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi có sự cải thiện về quy mô.



Doanh thu tài chính cũng tăng đáng kể lên gần 16 tỷ đồng.



Tuy nhiên, quá trình mở rộng kinh doanh kéo theo chi phí gia tăng. Chi phí bán hàng trong kỳ lên khoảng 93 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức khoảng 82 tỷ đồng.



Sau khi trừ các chi phí, OCH vẫn ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 22 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026. Dù vậy, mức lỗ này đã thu hẹp đáng kể so với khoản lỗ hơn 66 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.



Phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ khoảng 1,5 tỷ đồng, trong khi phần lớn khoản lỗ thuộc về cổ đông không kiểm soát.



Đáng chú ý, dù kết quả kinh doanh đã cải thiện, khoản lỗ tích lũy từ những năm trước vẫn còn. Tại ngày 30/6/2026, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo hợp nhất của OCH âm khoảng 382,7 tỷ đồng, tương đương hơn 19% vốn điều lệ doanh nghiệp.



Khoản lỗ lũy kế này cũng là một trong những vấn đề tài chính OCH đặt mục tiêu xử lý trong quá trình tái cấu trúc.



Hơn 55% tài sản nằm ở các khoản đầu tư tài chính dài hạn



Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản hợp nhất của OCH vào khoảng 3.786 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chỉ hơn 602 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt khoảng 157 tỷ đồng.



Phần lớn nguồn lực của doanh nghiệp nằm ở tài sản dài hạn, với quy mô trên 3.180 tỷ đồng. Riêng các khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt khoảng 2.085 tỷ đồng, chiếm hơn 55% tổng tài sản.



Cơ cấu này cho thấy tài sản của OCH hiện tập trung lớn vào các khoản đầu tư thay vì tài sản có khả năng chuyển đổi nhanh thành tiền.



Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối tháng 6 ở mức khoảng 1.739 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn đạt khoảng 698 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn hơn 1.041 tỷ đồng.



Đáng chú ý, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính lên tới khoảng 1.331 tỷ đồng, tương đương hơn một phần ba tổng tài sản của doanh nghiệp. Trong số này, nợ vay ngắn hạn khoảng 341 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức khoảng 166 tỷ đồng đầu năm. Khoản vay dài hạn còn lại xấp xỉ 990 tỷ đồng.



Với tài sản ngắn hạn khoảng 602 tỷ đồng nhưng nợ ngắn hạn gần 698 tỷ đồng, hệ số thanh toán ngắn hạn của OCH chỉ ở mức khoảng 0,86 lần.



Điều này đồng nghĩa tại thời điểm cuối tháng 6, lượng tài sản ngắn hạn trên sổ sách thấp hơn các nghĩa vụ nợ ngắn hạn.



Dù vậy, vốn chủ sở hữu của OCH vẫn ở mức trên 2.000 tỷ đồng, tạo bộ đệm nhất định trong cơ cấu nguồn vốn.



Trong năm 2026, OCH đang đẩy mạnh tái cấu trúc danh mục đầu tư, mở rộng mảng thực phẩm và hospitality, đồng thời đặt mục tiêu xử lý khoản lỗ lũy kế để cải thiện nền tảng tài chính.



Việc Kem Tràng Tiền chuyển hoạt động khỏi địa chỉ 35 Tràng Tiền vì thế diễn ra trong giai đoạn công ty mẹ cũng đang bước vào một chu kỳ tái cơ cấu và mở rộng mới.