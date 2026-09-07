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Hàng không Việt giải tỏa khách ở Indonesia sau sự cố núi lửa

| | Doanh nghiệp

Vietnam Airlines, Vietjet Air thông báo điều chỉnh lịch các chuyến bay giữa Hà Nội, TPHCM và Jakarta trong ngày 7/9 do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa Krakatau (Indonesia); tăng chuyến để phục vụ hành khách bị gián đoạn hành trình hôm 6/9.

Vietnam Airlines cho biết, hãng đã điều chỉnh lịch các chuyến bay giữa Hà Nội, TPHCM và Jakarta trong ngày 7/9 do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa Krakatau, Indonesia. Hãng đồng thời tăng chuyến để phục vụ hành khách bị gián đoạn hành trình từ ngày 6/9.

Theo thông báo mới nhất của nhà chức trách Indonesia, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta dự kiến có thể hoạt động trở lại từ 15h ngày 7/9, tùy diễn biến thực tế.

Vietnam Airlines đã điều chỉnh lịch các chuyến bay giữa Hà Nội, TPHCM và Jakarta trong ngày 7/9 do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa Krakatau, Indonesia. Ảnh minh họa: VNA.

Chiều 7/9, từ Jakarta về Việt Nam, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 4 chuyến. Đường bay Jakarta - TPHCM có VN630D khởi hành lúc 15h50 và VN630 lúc 17h50; đường bay Jakarta - Hà Nội có VN634B lúc 15h và VN634D lúc 16h50.

Ở chiều đến Jakarta, VN631D và VN631 từ TPHCM dự kiến khởi hành lần lượt lúc 11h50 và 13h50; VN635D và VN635 từ Hà Nội lần lượt lúc 11h20 và 20h. Các mốc thời gian trên là giờ địa phương và có thể thay đổi tùy tình hình tại Sân bay Soekarno-Hatta.

Lịch khai thác ngày 7/9 được bố trí để vừa duy trì kết nối giữa Jakarta với Hà Nội, TPHCM vừa phục vụ lượng khách bị ảnh hưởng từ ngày 6/9.

Không chỉ Vietnam Airlines, Vietjet Air cũng phải điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay đi và đến Jakarta trong ngày 7/9 do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa.

Theo thông tin từ hãng, 4 chuyến bay trên các đường bay Hà Nội - Jakarta và TPHCM - Jakarta trong ngày 7/9 được điều chỉnh giờ khởi hành so với lịch ban đầu.

Cụ thể, chuyến VJ929 chặng Hà Nội - Jakarta có giờ khởi hành theo lịch lúc 13h30 ngày 7/9, được điều chỉnh sang giờ khởi hành mới dự kiến 18h30 cùng ngày.

Ở chiều ngược lại, chuyến VJ928 chặng Jakarta - Hà Nội, dự kiến khởi hành lúc 18h50 ngày 7/9, được lùi giờ khởi hành mới dự kiến đến 23h40.

Trên đường bay TPHCM - Jakarta, chuyến VJ855 có giờ khởi hành theo lịch lúc 13h ngày 7/9, được điều chỉnh sang 18h30. Chiều Jakarta - TPHCM, chuyến VJ854 dự kiến khởi hành lúc 16h55 được lùi sang 22h20 cùng ngày.

Trước đó, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta phải tạm thời đóng cửa ngày 6/9 do tro bụi núi lửa Krakatau. Việc tạm ngừng hoạt động ảnh hưởng đến hơn 300 chuyến bay, trong đó có 58 chuyến bay quốc tế, hành khách bị mắc kẹt tại sân bay chính của Indonesia. Các hãng hàng không Việt Nam cũng đã chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến Jakarta do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa...

Theo Phan Thiên

Tiền Phong

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