Mexico chốt mức thuế chống bán phá giá thép HRC của Hòa Phát và Formosa sau vụ điều tra hơn 1 năm

Theo quyết định đăng trên Công báo Liên bang Mexico (DOF) ngày 3/9, thép cuộn cán nóng (HRC) của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bị áp mức thuế chống bán phá giá 271,9 USD/tấn.

Trong khi đó, sản phẩm của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, thành viên Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), chịu mức 285,5 USD/tấn.



Mức 285,5 USD/tấn cũng được áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu HRC khác của Việt Nam thuộc phạm vi điều tra. ﻿



Vụ điều tra kéo dài hơn một năm



Vụ việc được khởi nguồn từ đơn yêu cầu của Ternium México, S.A. de C.V. nộp ngày 19/11/2024, đề nghị cơ quan chức năng Mexico điều tra HRC nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc do nghi ngờ có hành vi bán phá giá.



Ngày 3/3/2025, Bộ Kinh tế Mexico chính thức khởi xướng điều tra. Thời kỳ điều tra hành vi bán phá giá được xác định từ ngày 1/9/2023 đến 31/8/2024, trong khi thời kỳ xem xét thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước kéo dài từ ngày 1/9/2021 đến 31/8/2024.



Sau quá trình thu thập và đánh giá dữ liệu, cơ quan điều tra Mexico kết luận HRC có xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc được bán vào thị trường nước này với mức giá thấp hơn giá trị thông thường, đồng thời gây thiệt hại cho ngành sản xuất HRC nội địa.



Theo kết quả cuối cùng, Formosa Hà Tĩnh được xác định mức thuế 271,9 USD/tấn, thấp hơn mức 285,5 USD/tấn áp dụng đối với Hòa Phát Dung Quất và phần lớn doanh nghiệp Việt Nam khác.

HRC Việt Nam và Trung Quốc tăng mạnh thị phần tại Mexico



Một trong những yếu tố được cơ quan chức năng Mexico sử dụng để đánh giá thiệt hại là tốc độ gia tăng của lượng HRC nhập khẩu từ hai thị trường bị điều tra.



Trong toàn bộ giai đoạn phân tích, lượng HRC nhập khẩu thuộc diện điều tra tăng 132%. Riêng trong giai đoạn cuối, tương ứng thời kỳ điều tra bán phá giá, lượng hàng nhập khẩu tăng 122%.



Cùng với sự gia tăng về sản lượng, tỷ trọng HRC từ Việt Nam và Trung Quốc trong tổng lượng HRC nhập khẩu của Mexico tăng từ 9% ở đầu giai đoạn phân tích lên 14% trong kỳ điều tra.



Xét trên tổng mức tiêu thụ HRC tại thị trường Mexico, thị phần của nhóm hàng này cũng tăng từ 1,9% lên 3,7%, tương đương tăng thêm 1,8 điểm phần trăm.

Giá thấp hơn sản phẩm nội địa 15%



Cơ quan điều tra Mexico cũng chỉ ra khoảng cách đáng kể giữa giá HRC nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và giá sản phẩm trên thị trường nội địa.



Trong thời kỳ điều tra, giá bình quân của HRC thuộc diện xem xét thấp hơn khoảng 15% so với giá bán của các nhà sản xuất Mexico. Nếu so với HRC nhập khẩu từ các thị trường khác, mức chênh lệch lên tới 31%.



Theo đánh giá của phía Mexico, lợi thế về giá có thể giúp HRC từ Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục mở rộng thị phần, qua đó tạo thêm sức ép đối với các nhà sản xuất trong nước.



Cơ quan điều tra cho rằng nếu hàng hóa tiếp tục được nhập khẩu với mặt bằng giá tương tự giai đoạn điều tra, tình trạng giá bán thấp hơn sản phẩm nội địa nhiều khả năng sẽ còn kéo dài. Đây là một trong những cơ sở để Mexico quyết định áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với HRC có xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc.