Tập đoàn Stavian được vinh danh Trong Top 155 VNTAX 200 Và Top 69 PRIVATE 100 năm 2026

Tập đoàn Stavian vinh dự xếp hạng Top 155 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (VNTAX200) và Top 69 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (PRIVATE100)

Theo công bố của CafeF trong khuôn khổ Bảng vinh danh Vietnam’s Largest Taxpayers 2026, Tập đoàn Stavian nằm trong Top 155 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (VNTAX200) và Top 69 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (PRIVATE100). Đây là Bảng vinh danh được xây dựng trên cơ sở dữ liệu doanh nghiệp kết hợp quá trình đối soát, xác minh và đánh giá của Ban Tổ chức nhằm ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho ngân sách Nhà nước và sự phát triển kinh tế - xã hội. Thành tích này phản ánh quá trình phát triển bền vững của Tập đoàn Stavian trong nhiều năm qua, với việc không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước – một phần trong cam kết phát triển bền vững và trách nhiệm đối với xã hội mà Tập đoàn luôn theo đuổi.

Góp phần vào thành tích chung của Tập đoàn, CTCP Stavian Hóa chất cũng vinh dự xếp đứng thứ 6 trong BXH Doanh nghiệp ngành Hóa chất – Nhựa nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026. Là một trong những đơn vị thành viên chủ lực, Stavian Hóa chất đã duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, không ngừng mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động và góp phần

Tập đoàn Stavian không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Là một tập đoàn hạ tầng hàng đầu với bốn trụ cột Công nghiệp, Công nghệ, Năng lượng và Thương mại, Stavian định hướng trở thành doanh nghiệp thuộc Top 500 toàn cầu, kiến tạo thịnh vượng và thúc đẩy một tương lai bền vững. Trên hành trình đó, Tập đoàn kiên định theo đuổi mô hình phát triển minh bạch, tuân thủ pháp luật, không ngừng nâng cao hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh, tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng, đối tác, cộng đồng và nền kinh tế. Việc đồng thời có mặt trong cả hai Bảng vinh danh VNTAX 200 và PRIVATE 100 không chỉ phản ánh quy mô hoạt động và năng lực tài chính của Tập đoàn, mà còn khẳng định vai trò của Tập đoàn trong cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Stavian sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của hệ sinh thái, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả đầu tư và phát triển bền vững, qua đó gia tăng giá trị cho khách hàng, đối tác, cộng đồng và nền kinh tế, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhà nước và xã hội.