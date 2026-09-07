Cổ đông Nhà nước của “ông trùm BOT” rao bán quyền mua lô trái phiếu kỳ hạn 25 năm, quy mô gần 6.720 tỷ đồng

Số quyền mua này phát sinh từ hơn 27,4 triệu cổ phiếu CII mà HFIC đang nắm giữ, tương ứng 4,08% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Theo phương án, cứ 10 quyền mua được mua 1 trái phiếu với giá 100.000 đồng. Nếu thực hiện toàn bộ quyền, HFIC có thể mua khoảng 2,74 triệu trái phiếu, tương ứng số tiền hơn 274 tỷ đồng.

Thay vào đó, HFIC đưa toàn bộ quyền mua ra đấu giá công khai với giá khởi điểm 3.490 đồng/quyền, tương ứng tổng giá trị gần 95,7 tỷ đồng.

Lô trái phiếu CII426001 là trái phiếu chuyển đổi được CII phát hành cho cổ đông hiện hữu, với tổng giá trị tối đa gần 6.720 tỷ đồng. Đáng chú ý, trái phiếu có kỳ hạn lên tới 25 năm, thuộc nhóm kỳ hạn khá dài trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Theo hồ sơ chào bán, số tiền huy động dự kiến được sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án của CII.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai thông qua CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) và/hoặc thỏa thuận trực tiếp, trong thời gian từ 10/9 đến 6/10/2026.﻿

CII được biết đến là một trong những doanh nghiệp kỳ cựu trong lĩnh vực BOT và đầu tư hạ tầng giao thông. Doanh nghiệp thành lập từ năm 2001, tập trung vào các dự án BOT, BT và hạ tầng đô thị. HFIC, tiền thân là Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM, cũng là một trong các cổ đông sáng lập CII.

Gần đây, CII đang tăng tốc với nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn. Cuối tháng 8, liên danh CII – CII PPP – IMIC được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương trước sáp nhập.

Đáng chú ý hơn là dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, có tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng. Nhóm CII tham gia với tỷ lệ 55% vốn điều lệ doanh nghiệp dự án. Tháng 7/2026, dự án đã ký hợp đồng tín dụng với 6 ngân hàng, với tổng hạn mức tối đa hơn 27.093 tỷ đồng.

Song song với các dự án BOT, CII cũng đang hướng sang mô hình phát triển hạ tầng gắn với đô thị. Đầu năm nay, doanh nghiệp đã trình TP.HCM đề xuất dự án đầu tư hạ tầng theo hình thức BT kết hợp phát triển đô thị theo mô hình TOD tại khu vực Hàng Xanh. Trước đó, CII đã lựa chọn Arup làm đơn vị tư vấn lập quy hoạch ý tưởng cho dự án này.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu CII huy động vốn lớn qua trái phiếu chuyển đổi trong năm nay. Một lô khác trị giá 2.500 tỷ đồng được triển khai từ tháng 4 từng ghi nhận tổng giá trị đăng ký mua đạt hơn 324% quy mô chào bán. Riêng lô này được CII xác định huy động vốn cho dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận.