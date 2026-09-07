Bán 100.000 đồng đồ ăn trên app, gần 80.000 đồng 'bốc hơi' sau 3 khoản chi: Chủ quán phở ở Hà Nội tiết lộ cuộc đua tốn tiền sau mỗi đơn hàng

Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Tất cả đều là tiền

Không thể phủ nhận các ứng dụng giao đồ ăn đang mang lại một nguồn doanh thu đáng kể cho nhiều chủ quán. Đặc biệt với những người muốn thử sức trong lĩnh vực F&B, mở một gian hàng trên app là cách thử nghiệm ít rủi ro hơn nhiều so với việc đầu tư một cửa hàng vật lý.

Nhưng mở quán trên app rồi kiếm tiền có dễ không? Với một chủ quán đã bán hàng lâu năm trên các nền tảng này, câu trả lời là: Khó.

Theo chia sẻ của anh B.L, chủ quán phở có tiếng tại Hà Nội, nhiều người có thể nghĩ một đơn hàng trị giá 100.000 đồng đồng nghĩa với việc quán sẽ thu về 100.000 đồng. Thực tế, số tiền còn lại ít hơn nhiều bởi có hàng loạt khoản chi phí mà chủ quán phải gánh.

Đầu tiên là phí nền tảng. Ví dụ, với mức phí 25%, một đơn hàng trị giá 100.000 đồng thì riêng khoản này đã mất 25.000 đồng.

Tiếp theo là các nghĩa vụ thuế áp dụng theo loại hình kinh doanh và quy định hiện hành. Mức được chủ quán đề cập là 4,5%. Nhiều chủ quán đang gặp khó vì trước đây không tính khoản chi phí này vào giá bán và hiện phải đối mặt với việc bị truy thu.

Sau đó đến chi phí nguyên vật liệu và bao bì. Tại quán, chi phí nguyên vật liệu để làm ra một món có thể là 50.000 đồng. Nhưng khi bán trên app, chủ quán còn phải tính thêm bao bì, thìa, đũa, túi giao hàng...

Theo anh L., đây là khoản mà không ít chủ quán bỏ quên khi tính toán giá bán trên app. Họ vẫn chỉ tính chi phí nguyên vật liệu như khi bán tại cửa hàng offline, từ đó có thể thất thu một khoản không nhỏ.

Nhưng anh L. cũng nêu thực tế: Có gian hàng, có món ngon vẫn chưa có nghĩa là sẽ có khách. Theo chủ quán, ở môi trường offline, khi khách đã vào quán, ngồi xuống bàn và xem menu, họ sẽ ít có xu hướng đứng dậy đi sang quán khác. Trong khi đó, trên app, chỉ cần một cái quẹt tay, khách hàng có thể rời khỏi gian hàng.

Vì vậy, muốn tăng khả năng tiếp cận, quán phải chạy quảng cáo. Mức phí mà chủ quán này phải trả là 4.500 đồng/click trên ShopeeFood, trong khi trên GrabFood, để có một đơn hàng, chi phí là 28.500 đồng tại các thành phố lớn.

"Càng muốn có nhiều đơn, tăng hiển thị, đấu thầu và trả giá cao thì chi phí càng tăng", anh L. nói.

Chi tiền cho quảng cáo nhưng cũng chưa chắc đã có đơn. Chủ quán còn phải giảm giá khuyến mãi, trong đó phần chi phí này quán chịu 100%.

Rồi đến các chương trình flash sale. Quán đã phải chịu 100% phí giảm giá và còn phải trả thêm tiền để được tham gia bán flash sale.

Chưa hết, còn có những chương trình đồng tài trợ, trong đó quán có thể phải chịu tới 80% chi phí.

"Nghĩa là khi khách sử dụng một voucher trị giá 20.000 đồng, có trường hợp quán phải gánh tới 16.000 đồng", anh L. chia sẻ.

Chủ quán chỉ mong được ‘nhẹ tay’

Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Với từng ấy khoản chi phí, câu hỏi đặt ra là: Một đơn hàng 100.000 đồng cuối cùng chủ quán thực nhận được bao nhiêu?

Anh L. không tiết lộ con số cụ thể của khoản tiền quán thực nhận sau mỗi đơn hàng. Nhưng theo phép tính đơn giản từ các chi phí anh đã tiết lộ ở trên, với đơn hàng 100.000 đồng, sau khi trừ 25.000 đồng phí nền tảng, 4.500 đồng thuế và 50.000 đồng chi phí nguyên vật liệu, quán chỉ còn 20.500 đồng.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải khoản lợi nhuận cuối cùng, bởi còn hàng loạt chi phí khác như bao bì, quảng cáo, khuyến mãi, flash sale, đồng tài trợ và các khoản phát sinh trong quá trình giao nhận.

Theo chủ quán, ngay cả khi đã chịu phí nền tảng, thuế, quảng cáo, khuyến mãi và đồng tài trợ, có đơn hàng thành công cũng chưa chắc phần tiền còn lại đã thuộc về quán.

Đôi khi đơn hàng đã giao, tiền cũng đã chi ra, nhưng quán vẫn có thể gặp những tình huống oái oăm như shipper giao đồ bị xô lệch, khách hàng báo cáo khiến quán không được nhận tiền.

Cũng có những trường hợp khách hàng cố tình trục lợi, báo cáo có dị vật trong món ăn hoặc báo thiếu đồ. Khi đó, app có thể cấn trừ khoản tiền này và quán phải chịu toàn bộ.

Chủ quán cho rằng việc chia sẻ những điều này không nhằm kể khó hay than khổ, mà để nói về một thực tế: kiếm tiền từ việc bán hàng trên app thực sự rất nhọc nhằn.

Vì vậy, chủ quán mong các bác tài khi đi giao hàng sẽ nhẹ nhàng hơn với những món ăn. Đồng thời, họ cũng mong khách hàng khi nhận món có thể thông cảm, phần nào thôi, cho những chi phí mà các chủ quán đang phải gồng gánh phía sau mỗi đơn hàng.

“Tôi kể những điều này không phải để than khó hay kể khổ. Tôi chỉ muốn nói ra một thực tế rằng kiếm tiền từ việc bán hàng trên app thực sự rất nhọc nhằn”, anh L. bày tỏ.

Từ đầu năm đến nay, theo quan sát của chủ quán, rất nhiều người kinh doanh dần bỏ cuộc chơi bán hàng trên app. Trong số hơn 40,8 nghìn 38.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 8 tháng năm 2026 (theo Cục Thống kê), anh cho biết có không ít những người đang kinh doanh F&B.

“Thế nên, tôi mong các bác tài khi đi giao hàng sẽ nhẹ nhàng hơn với những món ăn của chúng tôi. Tôi cũng mong khách hàng khi nhận món có thể thông cảm, phần nào thôi, cho những chi phí mà các chủ quán đang phải gồng gánh phía sau mỗi đơn hàng”, anh L. phân trần.

