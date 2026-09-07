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Đơn vị vận hành chuỗi lưu trú SOJO Hotels có lãi trở lại, tăng vốn gấp 3,2 lần

| | Bất động sản

CTCP Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH có lãi trở lại trong nửa đầu năm 2026. Trong kỳ, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ gấp 3,2 lần lên mức 2.500 tỷ đồng.

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH mới đây báo cáo thông tin về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 với khoản lãi sau thuế gần 9 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ gần 19 tỷ đồng của kỳ trước.

Tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp gấp gần 3,5 lần lên mức 2.551 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp có bước tăng vốn điều lệ khủng lên 2.500 tỷ đồng, còn lại là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả giảm gần 200 tỷ đồng về còn gần 5.318 tỷ đồng. Nhờ việc tăng vốn đã giúp hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ 7,14 lần còn 2,08 lần.

Đơn vị vận hành chuỗi lưu trú SOJO Hotels có lãi trở lại, tăng vốn gấp 3,2 lần - Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong đó là dư nợ trái phiếu với 3.600 tỷ đồng; nợ vay ngân hàng tăng không đáng kể lên 872 tỷ đồng; nợ phải trả khác giảm 22% còn 846 tỷ đồng.

Cũng theo công bố của tổ chức phát hành gửi HNX, CTCP Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH đang lưu hành 42 lô trái phiếu. Trong nửa đầu năm nay, doanh nghiệp này đã thanh toán đúng hạn 309,6 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH được thành lập tháng 12/2015, trụ sở chính tại tầng 21, tòa tháp A, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội.

Hồi tháng 3/2026, doanh nghiệp tăng vốn từ 760 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng, tức gấp 3,2 lần, hiện ông Hà Đăng Sáng làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp này là một thành viên thuộc ROX Group, hiện chịu trách nhiệm vận hành các thương hiệu lưu trú như SOJO Hotels và Lapochine Beach Resort.

Theo Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệ

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