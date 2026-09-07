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Việt Nam đang làm công trình tượng Phật cao 81m tạc thẳng vào vách núi, sẽ vượt Trung Quốc để lập kỷ lục thế giới

| | Bất động sản

Tượng Phật Thích Ca tọa thiền cao 81m được tạc trực tiếp vào vách núi Sam, tổng vốn khoảng 255 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Tại núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, một công trình đặc biệt đang dần thành hình khi tượng Phật Thích Ca tọa thiền được tạc trực tiếp vào vách đá tự nhiên. Đây là hạng mục trọng điểm của quần thể Công viên Văn hóa núi Sam.

Công trình được khởi công từ tháng 3/2015, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Tổng vốn đầu tư khoảng 255 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa và vốn của Ban Quản trị Lăng Miếu núi Sam.

Điểm đáng chú ý nhất của công trình là tượng Thích Ca ngồi thiền cao 81m, được tạc trực tiếp vào sườn núi thay vì xây dựng bằng kết cấu độc lập. Khi hoàn thành, công trình được sẽ trở thành tượng Phật khắc trực tiếp vào vách đá cao nhất thế giới, vượt tượng Phật Lạc Sơn ở Trung Quốc cao 71m.

Không chỉ có tượng Thích Ca, quần thể còn gồm tượng Phật sơ sinh cao 21m, Phật Tuyết Sơn cao 35m và tượng Phật nhập Niết bàn dài 49m. Toàn bộ công trình có kích thước khoảng 70 x 81 x 34m, sử dụng đá granite xám, với khoảng 198.000m³ đá cần khai thác để tạo mặt bằng và phôi tượng.

Riêng tượng Thích Ca ngồi thiền có phần tượng cao 68m, đặt trên tòa sen cao 13m gồm 2 cấp. Trong đó, cấp thứ nhất cao 9m và cấp thứ hai cao 4m, đưa tổng chiều cao của công trình lên 81m.

Do nằm hoàn toàn ngoài trời trên địa hình núi cao, quá trình thi công gặp không ít khó khăn. Công việc phụ thuộc nhiều vào thời tiết, các thợ chỉ có thể làm việc khi trời khô ráo. Khi xuất hiện mưa lớn, gió mạnh hoặc sấm sét, toàn bộ công nhân phải tạm dừng và di chuyển xuống khu vực an toàn.

Việc điêu khắc được thực hiện theo hướng từ trên xuống dưới. Những nét phác đầu tiên bắt đầu từ phần đầu tượng, sau đó lần lượt hoàn thiện phần thân, hai bàn tay, bàn chân và cuối cùng là tòa sen.

Khi hoàn thành, tượng Phật Thích Ca tọa thiền được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới của Khu du lịch quốc gia núi Sam, góp phần phát triển loại hình du lịch tâm linh và thu hút thêm du khách trong nước, quốc tế.

Núi Sam hiện là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của An Giang. Ngọn núi cao 284m, sở hữu hệ thống hơn 100 đền, chùa, miếu và nhiều công trình gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân Nam Bộ.

Đặc biệt, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần đưa khu vực này trở thành một trong những trung tâm du lịch tâm linh lớn của miền Tây.

Văn Đoan

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