Tỉnh được Sun Group đổ bộ, đang xây tượng Phật lớn nhất thế giới sắp có thêm khu đô thị sân golf rộng 315 ha

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2854 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị dịch vụ và sân gôn tại các xã Sao Vàng và Lam Sơn.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô khoảng 315 ha, dân số dự kiến khoảng 10.900 người. Khu vực lập quy hoạch phía Bắc giáp Quốc lộ 47 hiện trạng, phía Nam giáp Quốc lộ 47 quy hoạch cải dịch, phía Đông giáp Khu đô thị trung tâm hành chính mới và phía Tây giáp đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật và đất hỗn hợp theo quy hoạch.

Dự án được định hướng trở thành khu đô thị mới kết hợp dịch vụ, vui chơi giải trí và sân golf tại núi Chì, núi Chẩu, với hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Trong tổng diện tích khoảng 315 ha, khoảng 223 ha được bố trí cho các chức năng cấp đô thị như sân golf, sân tập, Clubhouse, thương mại - dịch vụ, cây xanh... Khoảng 92 ha dành cho các chức năng cấp đơn vị ở, gồm đất nhà ở, nhà ở liền kề, biệt thự, công trình dịch vụ - công cộng, giáo dục, y tế...

Về tổ chức không gian, khu tổ hợp sân golf 36 hố được bố trí ở phía Bắc đường số 7, cùng các chức năng dịch vụ dành cho người chơi golf và cơ sở lưu trú được khai thác trong khu đô thị dịch vụ.

Phía Nam đường số 7 là khu dân cư đô thị, được chia thành 5 nhóm nhà ở, với lõi là các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe...

Các khu nhà ở xã hội cũng được bố trí theo quy hoạch, với diện tích tương đương 20% đất ở mới.

Để thực hiện dự án, khu vực lập quy hoạch có 114 hộ dân hiện trạng cần giải phóng mặt bằng. Quy hoạch bố trí khoảng 365 lô đất tái định cư, tương đương 3,2 lần số hộ cần tái định cư, nhằm đáp ứng nhu cầu của các hộ dân bị ảnh hưởng cũng như các dự án hạ tầng kỹ thuật lân cận.

Thời gian qua, Thanh Hóa đã thu hút nhiều doanh nghiệp lớn như Vingroup, T&T, Sun Group... đến đầu tư và phát triển các dự án quy mô.

Trong đó, Vingroup đã phát triển khu đô thị Vinhomes Star City với quy mô gần 150 ha. T&T đầu tư Khu du lịch sinh thái Tân Dân rộng gần 85 ha, tổng vốn hơn 3.662 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Sun Group cũng đang triển khai một số dự án tại Thanh Hóa. Tháng 4/2025, tập đoàn động thổ Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên, có tổng diện tích gần 350 ha, được chia thành 3 giai đoạn đầu tư.

Trong đó, ở giai đoạn 2, dự án sẽ hoàn thiện Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa, được định hướng trở thành trung tâm của toàn quần thể. Nơi đây sẽ mang đến không gian hành hương, chiêm bái và thiền định, với điểm nhấn tâm linh là tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai bằng đồng mạ bạc lớn nhất thế giới.

Công trình sẽ có chiều cao 167,5m, bao gồm cả khối đế, được tạo tác bởi hàng trăm nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng của Việt Nam. Công trình được kỳ vọng trở thành một kiệt tác nghệ thuật Phật giáo, đồng thời là điểm nhấn biểu tượng, góp phần đưa Am Tiên trở thành điểm đến thu hút du khách.