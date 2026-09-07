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Phú Mỹ Vinh được chuyển mục đích sử dụng hơn 16.200m2 đất để làm dự án

| | Bất động sản

Phú Mỹ Vinh được UBND TP.HCM chấp thuận chuyển mục đích sử dụng hơn 16.200m2 đất tại phường Tân Phước để làm dự án Kho bãi tổng hợp và Dịch vụ hậu cần cảng.

Phú Mỹ Vinh được chuyển mục đích sử dụng hơn 16.200m2 đất để làm dự án - Ảnh 1.

Một góc TP.HCM. Ảnh: Cổng TTĐT TP.HCM

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo Quyết định này, UBND TP cho phép Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Phú Mỹ Vinh (địa chỉ trụ sở chính: số 531 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TP.HCM) chuyển mục đích sử dụng 16.289,3 m² đất tại phường Tân Phước.

Diện tích đất gồm đất trồng cây hàng năm khác và đất làm muối, được chuyển sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Kho bãi tổng hợp và Dịch vụ hậu cần cảng.

Thời hạn sử dụng đất tính từ ngày quyết định có hiệu lực đến ngày 30/6/2075.

UBND TP giao các Sở, ngành xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định, chỉnh lý hồ sơ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, tiến độ thực hiện dự án,....

Thuế TP căn cứ hồ sơ đất đai, xác định và thông báo tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn việc giảm tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền thuê đất và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

UBND TP giao Phú Mỹ Vinh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới, diện tích và thời hạn được cho phép. Đồng thời, triển khai dự án đúng nội dung và tiến độ được phê duyệt.

Thực hiện đầy đủ các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy và chữa cháy, đấu nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm tuân thủ hành lang bảo vệ công trình, chỉ giới xây dựng và các yêu cầu khác của cơ quan có thẩm quyền trước khi triển khai xây dựng công trình…

Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

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