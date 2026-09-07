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Lãnh đạo Lideco muốn mua thêm 1,8 triệu cổ phiếu NTL

| | Bất động sản

Ông Đinh Quang Chiến- Phó Chủ tịch Lideco, đăng ký mua thêm 1,8 triệu cổ phiếu NTL, qua đó nâng sở hữu lên 16,23% vốn doanh nghiệp.

Lãnh đạo Lideco muốn mua thêm 1,8 triệu cổ phiếu NTL - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Lideco

Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco, MCK: NTL) vừa có thông báo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty.

Cụ thể, ông Đinh Quang Chiến- Phó Chủ tịch Lideco, đăng ký mua thêm 1,8 triệu cổ phiếu NTL trong khoảng thời gian từ 11/9/2026 đến 9/10/2026 bằng phương thức giao dịch Thỏa thuận và khớp lệnh qua sàn.

Nếu giao dịch thành công như đăng ký, ông Chiến sẽ nâng sở hữu từ 18 triệu cổ phiếu NTL (14,76%) lên 19,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,23% vốn Lideco.

Tạm tính theo giá cổ phiếu NTL kết phiên 4/9 (12.200 đồng/cổ phiếu), ông Chiến dự kiến chi khoảng 22 tỷ đồng để mua vào 1,8 triệu cổ phiếu như đăng ký.

Về tình hình kinh doanh của Lideco, theo BCTC tổng hợp 6 tháng đầu năm 2026 (đã soát xét), doanh thu thuần ở mức hơn 9,2 tỷ đồng, giảm 0,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán được tiết giảm khiến lợi nhuận gộp tăng từ 1,5 tỷ đồng lên hơn 2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính gần 37 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác cũng được tiết giảm đáng để so với nửa đầu năm 2025, lần lượt ở mức hơn 13,4 tỷ đồng và gần 0,5 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản thuế phí, lợi nhuận sau thuế bán niên 2026 tăng gần 170% so với cùng kỳ năm trước, ở mức hơn 21 tỷ đồng.

Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

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