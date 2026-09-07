Hôm nay (7-9) bắt đầu lấy ý kiến quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan

Lấy ý kiến tại 24 phường, xã

Việc lấy ý kiến được thực hiện theo Kế hoạch số 176/KH-SXD ngày 5-9-2026 của Sở Xây dựng về lấy ý kiến Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và công tác thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội, đã được phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11-5-2026 của HĐND thành phố Hà Nội.

Sông Hồng - trục cảnh quan sinh thái, văn hóa của Thủ đô. Ảnh: Phạm Hùng

Theo đó, Sở Xây dựng gửi hồ sơ, tài liệu để UBND các phường, xã phối hợp tổ chức lấy ý kiến đối với 2 hồ sơ quy hoạch.

Hồ sơ thứ nhất là Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Cơ quan tổ chức lập là Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Xây dựng; đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Hồ sơ thứ hai là Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Cơ quan tổ chức lập là Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, đại diện liên danh nhà đầu tư; đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Đối với các cơ quan, tổ chức tại địa phương, Sở Xây dựng đề nghị tổ chức lấy ý kiến trong ranh giới quy hoạch và vùng ảnh hưởng của quy hoạch.

Trong ranh giới quy hoạch có 16 phường, xã gồm các phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam; các xã: Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân.

Trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch có 8 phường, xã gồm: Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng.

UBND các phường, xã được đề nghị gửi hồ sơ cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn (nếu có) để nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản. Các cơ quan, tổ chức có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, gửi về UBND xã, phường để tổng hợp, gửi Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc thực hiện các nội dung tiếp theo theo quy định.

Đối với cộng đồng dân cư có liên quan tại 24 phường, xã trong ranh giới và vùng ảnh hưởng của quy hoạch, việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức niêm yết, trưng bày hồ sơ quy hoạch kèm theo Phiếu lấy ý kiến tại trụ sở UBND xã, phường hoặc điểm sinh hoạt công cộng của khu vực lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch.

Cùng với đó, hồ sơ quy hoạch kèm theo phiếu ý kiến điện tử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương. Thời gian lấy ý kiến là 20 ngày kể từ khi công khai nội dung lấy ý kiến.

UBND các phường, xã phối hợp với Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội để niêm yết, trưng bày hồ sơ; tiếp nhận, tổng hợp phiếu ý kiến của cộng đồng dân cư và gửi Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc thực hiện các nội dung tiếp theo. Các phiếu hợp lệ là phiếu có dấu xác nhận của chính quyền địa phương.

Tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận ý kiến

Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã đăng tải thông tin về hồ sơ quy hoạch kèm theo Phiếu ý kiến điện tử trên trang thông tin điện tử của địa phương để tổ chức lấy ý kiến từ ngày 7-9-2026; giới thiệu trên phương tiện thông tin đại chúng và thông báo rộng rãi tới cộng đồng dân cư có liên quan để người dân biết, tham gia góp ý.

Các địa phương cử cán bộ có chuyên môn phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Công an thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận, tổng hợp, phân loại các ý kiến, giải thích, trả lời theo cơ chế thống nhất của thành phố.

Kết thúc thời gian niêm yết, UBND các phường, xã có biên bản đóng niêm yết, tổng hợp các ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan trên địa bàn theo quy định. Các nội dung góp ý được gửi về Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Xây dựng hoặc qua Hệ thống điều hành và quản lý văn bản thành phố Hà Nội.

Đối với 102 phường, xã còn lại trên địa bàn thành phố, việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức đăng tải hồ sơ quy hoạch kèm theo Phiếu ý kiến điện tử trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố, Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư thông qua Phiếu ý kiến điện tử. Thời gian lấy ý kiến là 20 ngày kể từ khi đăng tải nội dung lấy ý kiến.

UBND các phường, xã được đề nghị giới thiệu trên phương tiện thông tin đại chúng, thông báo rộng rãi tới cộng đồng dân cư có liên quan về quy hoạch để người dân biết và tham gia góp ý.

Bên cạnh việc lấy ý kiến bằng văn bản và trực tuyến, Sở Xây dựng dự kiến tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND thành phố và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương, sử dụng hệ thống họp trực tuyến của UBND thành phố.

Tài liệu Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở):

Tài liệu Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500: