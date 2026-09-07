Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố nguyên bí thư và trưởng thôn bán đất trái thẩm quyền

| | Bất động sản

Hai bị can nguyên là Bí thư và Trưởng thôn thuộc phường Việt Yên, Bắc Ninh đã lợi dụng chức vụ được giao để tự ý tổ chức đổi, bán đất thuộc Nhà nước quản lý trái thẩm quyền.

VKSND khu vực 2 (tỉnh Bắc Ninh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị T. và Nguyễn Văn P. để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị T. nguyên là Trưởng thôn Cầu Treo, Nguyễn Văn P. nguyên là Bí thư Chi bộ thôn Cầu Treo (phường Việt Yên, Bắc Ninh). Cả hai bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2020, Nguyễn Thị T. và Nguyễn Văn P. đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tự ý tổ chức đổi, bán đất thuộc Nhà nước quản lý trái thẩm quyền.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của các đối tượng.

Từ việc đổi, bán đất, các đối tượng thu tổng số tiền hơn 507 triệu đồng và sử dụng vào việc xây dựng các công trình phúc lợi của thôn. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, việc tự ý đổi, bán đất Nhà nước quản lý trái thẩm quyền đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 545 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, VKSND khu vực 2 đã phê chuẩn các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị T. và Nguyễn Văn P. Đồng thời, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của các bị can để phục vụ công tác điều tra. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án hạ tầng đã triển khai lớn nhất Việt Nam, có lượng đất đào đắp đủ lấp đầy 12 lần Hồ Tây, nhà ga rộng bằng 50 sân bóng đá, đường băng đón được máy bay lớn nhất hành tinh

Dự án hạ tầng đã triển khai lớn nhất Việt Nam, có lượng đất đào đắp đủ lấp đầy 12 lần Hồ Tây, nhà ga rộng bằng 50 sân bóng đá, đường băng đón được máy bay lớn nhất hành tinh Nổi bật

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 'ôm nợ' gấp 7 lần vốn chủ sở hữu

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 'ôm nợ' gấp 7 lần vốn chủ sở hữu Nổi bật

Phú Mỹ Vinh được chuyển mục đích sử dụng hơn 16.200m2 đất để làm dự án

Phú Mỹ Vinh được chuyển mục đích sử dụng hơn 16.200m2 đất để làm dự án

10:24 , 07/09/2026
Lãnh đạo Lideco muốn mua thêm 1,8 triệu cổ phiếu NTL

Lãnh đạo Lideco muốn mua thêm 1,8 triệu cổ phiếu NTL

10:17 , 07/09/2026
Ra mắt thương hiệu FHome: Trao cơ hội sở hữu ngôi nhà đầu tiên cho người trẻ

Ra mắt thương hiệu FHome: Trao cơ hội sở hữu ngôi nhà đầu tiên cho người trẻ

10:00 , 07/09/2026
Hôm nay (7-9) bắt đầu lấy ý kiến quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan

Hôm nay (7-9) bắt đầu lấy ý kiến quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan

08:59 , 07/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên