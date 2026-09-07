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Xây nhà mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ 130m² khoảng bao nhiêu?

| | Bất động sản

Để hạn chế chi phí phát sinh ngoài tầm kiểm soát, việc dự toán ngân sách chi tiết là bước chuẩn bị quan trọng khi xây nhà mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ 130m².

Nhà mái Nhật có độ dốc nhẹ vừa phải, mở rộng ra các hướng giúp thoát nước mưa tốt, chống nóng hiệu quả và tạo cảm giác bề thế, cân đối. Với diện tích sàn 130m², nhà mái Nhật 1 tầng có thể bố trí 1 phòng khách, 1 phòng bếp kết hợp phòng ăn và 3 phòng ngủ riêng biệt, tối ưu hóa công năng cho gia đình từ 4 đến 6 thành viên.

Cách tính tổng diện tích xây dựng nhà mái Nhật 1 tầng 130m²

Để tính chính xác chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng, trước hết cần xác định tổng diện tích quy đổi theo hệ số xây dựng thay vì chỉ lấy diện tích sàn thực tế.

Theo đó, diện tích xây dựng = diện tích móng + diện tích tầng trệt + diện tích mái Nhật.

Diện tích móng băng thường tính bằng 50% diện tích sàn; móng cọc khoảng 20% - 40% diện tích sàn; mái Nhật tính khoảng 50 - 80% diện tích sàn.

Mẫu nhà mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ, diện tích sàn 130m², sử dụng móng cọc, diện tích tính xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn: 130m² x 100% = 130m²

Diện tích móng: 130m² × 40% = 52m²

Diện tích mái Nhật: 130m² × 70% = 91m²

Tổng diện tích xây dựng là 273m²

Chi phí xây dựng nhà mái Nhật 1 tầng 130m² hết bao nhiêu?

Công thức tính chi phí xây nhà thường được áp dụng là:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng/m²

Hiện nay, đơn giá thi công phần thô và nhân công hoàn thiện từ 3,3 - 4,5 triệu đồng/m². Đơn giá xây trọn gói từ 5,5 - 8 triệu đồng/m².

Nếu áp dụng đơn giá xây dựng phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ 130m² ước tính:

273m² x 4 triệu đồng/m² = 1,092 tỷ đồng

Với đơn giá xây dựng trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ 130m² ước tính:

273m² x 7,5 triệu đồng/m² = 2,047 tỷ đồng

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo. Chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ 130m² thực tế sẽ thay đổi theo địa chất nền đất, thiết kế, chất lượng vật liệu, điều kiện thi công, giá nhân công tại từng địa phương, chất lượng vật liệu hoàn thiện...

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

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