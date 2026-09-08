In ấn bao bì Việt: Vốn cao hơn FDI vẫn dùng công nghệ cũ

Báo động đỏ về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nội

Theo phân tích từ Hội In Việt Nam, ngành sản xuất in ấn và bao bì trong nước đang đối mặt với những thách thức mang tính bước ngoặt. Làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu kéo theo nguồn vốn FDI rót mạnh vào Việt Nam, mang theo các tập đoàn có tiềm lực tài chính hùng hậu và dây chuyền hiện đại.

Sự hiện diện này tạo ra sức ép trực tiếp lên các doanh nghiệp nội địa. Đáng chú ý, chi phí sản xuất trung bình của doanh nghiệp Việt hiện cao hơn khối FDI khoảng 15%. Sự chênh lệch này đến từ việc gần 80% doanh nghiệp trong nước vẫn duy trì công nghệ truyền thống, tiêu tốn nhiều nhân công và năng lượng, đối mặt với nguy cơ tụt hậu sâu trên chính "sân nhà".

Không dừng lại ở đó, thị trường Mỹ và EU liên tục siết chặt các tiêu chuẩn bền vững, buộc doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu phải sở hữu danh mục chứng nhận đắt đỏ: FSC, ISO 12647, G7/GMI, ISO 14001, SA8000, SCAN...

Triển lãm hàng năm thu hút gần 20,000 lượt khách tham quan

Bài toán nâng cấp công nghệ và chuỗi sự kiện VietnamPrintPack 2026

Để giải bài toán chi phí vận hành và rào cản tiêu chuẩn xanh, việc tiếp cận máy móc thế hệ mới là con đường ngắn nhất giúp doanh nghiệp tối ưu hóa biên lợi nhuận.

Diễn ra từ ngày 16 - 19/09/2026 tại SECC (TP.HCM), Triển lãm Quốc tế lần thứ 24 về Máy móc Thiết bị Công nghiệp Ngành In ấn & Đóng gói Bao bì (VietnamPrintPack 2026) đóng vai trò là "điểm hẹn" kết nối dòng vốn đầu tư và công nghệ. Sự kiện quy tụ gần 300 nhà trưng bày từ 13 quốc gia trên diện tích 16.000m², mang tới các giải pháp tự động hóa giúp cắt giảm chi phí sản xuất:

In kỹ thuật số & Công nghệ cao: Trực tiếp vận hành từ các thương hiệu lớn như Ricoh, FUJIFILM, Epson, Konica Minolta, LBM, Song Long Guangzhou, Pulisi, Guowang, Trung Mỹ Á, Desteel, K-Print Digital...

Đóng gói & Xử lý bề mặt tự động: Giải pháp tối ưu nhân công từ Friese GmbH, Tam Tín, Huanlian, CMIC, Optimus Packaging...

In nhãn thông minh & RFID: Định danh và quản lý chuỗi cung ứng hiện đại từ Muehlbauer, Arizon RFID, Zhejiang Zhongte, Zhejiang Weigang...

Nguyên liệu xanh: Đại diện hàng đầu như APP Group, Yih Hwa, Baltink, Integral Material, Sophyactive, AAA Corp... cung cấp vật tư đạt chuẩn thị trường quốc tế.

Triển lãm cung cấp các giải pháp, máy móc, nguyên liệu phục vụ nâng cấp dây chuyền sản xuất ngành in ấn và đóng gói bao bì tại Việt Nam

Định hình tương lai ngành in ấn bao, bì đến năm 2030

Trong khuôn khổ triển lãm, chuỗi tọa đàm chuyên ngành do các hiệp hội uy tín chủ trì sẽ cung cấp góc nhìn toàn diện về xu hướng thị trường:

16/09 (13:00 – 16:00): Diễn đàn Ngành In TP. Hồ Chí Minh 2026 (Hội In TP.HCM chủ trì).

17/09 (09:00 – 12:00): Ngành in Việt Nam: Từ năng lực gia công đến năng lực tạo ra giá trị (Hiệp hội In Việt Nam chủ trì).

17/09 (13:00 – 16:00): Chinh phục thị trường toàn cầu bằng bao bì bền vững (Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam chủ trì).

18/09 (09:00 – 12:00): Tự động hóa trong ngành in ấn - bao bì (Hội Tự động hóa Việt Nam chủ trì).

18/09 (13:00 – 16:00): Nhà máy bao bì tương lai 2030: Đầu tư đúng – Tự động hóa – AI – Xanh hóa – Tạo giá trị mới (Hiệp hội Bao bì Việt Nam chủ trì).

Trong thời gian diễn ra triển lãm còn có sự kết hợp tổ chức các phiên tọa đàm chuyên ngành từ các Hiệp hội tại Việt Nam

VietnamPrintPack 2026 mở cửa tự do cho khách tham quan chuyên ngành từ ngày 16 đến 19/9/2026 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), khách tham quan có thể đăng ký tham quan trực tiếp và hoàn toàn miễn phí tại đây: https://chanchao.tw/F7-4YP

‎VietnamPrintPack 2026 hứa hẹn tạo cú hích quan trọng giúp doanh nghiệp sản xuất Việt Nam tiếp cận nguồn thiết bị quốc tế, đón đầu làn sóng AI và tự động hóa để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.