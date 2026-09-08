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Công ty SX&KD VinFast nắm nhà máy sản xuất đã trở thành công ty thuần Việt, không còn liên quan tới Singapore

| | Doanh nghiệp

Công ty SX&KD VinFast nắm nhà máy sản xuất đã trở thành công ty thuần Việt, không còn liên quan tới Singapore

Trong khi có nhiều phàn nàn rằng "Vì sao công ty Việt Nam mà 'quốc tịch' ở Singapore?" thì VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại chứng minh điều ngược lại.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ là 100% vốn tư nhân trong nước. VinFast Auto Ltd., trụ sở tại Singapore, từng nắm giữ hơn 10% tại VFTP, nay không còn nắm giữ cổ phần.

﻿Vốn điều lệ VFTP không đổi là 85.609,2 tỷ đồng. Con số này giảm so với mức 90.793 tỷ đồng từng công bố vào tháng 4/2026.

Sự thay đổi này diễn ra sau khi VinFast thực hiện nhiều hoạt động tái cơ cấu vào tháng 5-6. Theo kế hoạch, một công ty mới dự kiến mang tên Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam (VFVN) sẽ được tách ra từ VFTP và hoạt động như một công ty con trực tiếp của VinFast.

VFVN sẽ nắm giữ: Các hoạt động R&D toàn cầu, sở hữu trí tuệ, hoạt động hậu mãi và kinh doanh bán hàng, cổ phần tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast, VinFast Engineering Australia Pty Ltd, và VinFast Germany GmbH.

Trong khi đó, VFTP sẽ giữ lại các tài sản liên quan đến nhà máy sản xuất tại Việt Nam , cổ phần tại Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Xanh VinEG, cũng như tiếp tục gánh vác các khoản nợ tài chính với các chủ nợ độc lập bên thứ ba (tùy thuộc vào sự chấp thuận của chủ nợ).

﻿VinFast đang là thương hiệu bán xe chạy nhất Việt Nam. Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh số của VinFast đạt 137.697 xe, theo số liệu do doanh nghiệp công bố.

Con số này vượt trội so với ﻿28.612 của Hyundai - TC, 43.753 của Toyota, 54.059 của THACO (gồm Mazda, KIA, và các hãng khác), 24.833 của Mitsubishi...

Trí Đức

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