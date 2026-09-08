Laptop doanh nghiệp có những gì mà sinh viên cũng nên được hưởng?

Hãy thử nghĩ về chiếc laptop bạn đang dùng ở công ty. Mỗi sáng mở máy lên làm việc, có lẽ ít người quan tâm máy được bảo hành bao lâu, sửa ở đâu hay chuyện gì xảy ra nếu thiết bị gặp sự cố. Đơn giản bởi phần lớn những vấn đề đó thường đã được doanh nghiệp tính toán từ trước.

Máy trục trặc đã có IT hoặc dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ. Dữ liệu công việc được bảo vệ bằng nhiều lớp bảo mật. Độ bền, khả năng nâng cấp hay thời gian hỗ trợ nhiều năm cũng thường nằm trong tiêu chí lựa chọn thiết bị. Dùng lâu ngày, những lợi ích này dễ trở thành điều hiển nhiên đến mức người dùng chỉ nhận ra giá trị khi phải tự mình xử lý một chiếc laptop cá nhân gặp vấn đề.

Nhưng khi mua laptop cho con vào đại học, nhiều phụ huynh lại quay về những câu hỏi quen thuộc: tầm giá này được CPU gì, RAM bao nhiêu, màn hình có đẹp không? Đây đều là những yếu tố quan trọng, nhưng nếu độ bền, bảo mật và hậu mãi cần thiết với một người đi làm tám tiếng mỗi ngày, chúng cũng đáng cân nhắc với sinh viên sử dụng máy liên tục trong ba, bốn năm.

Laptop của sinh viên cũng được mang đi gần như mỗi ngày, phục vụ từ học tập, làm đồ án đến thực tập và có thể tiếp tục được sử dụng cho công việc đầu tiên. Vấn đề là những lợi ích phụ huynh đã quen trên máy công ty lâu nay chủ yếu gắn với các dòng laptop doanh nghiệp, vốn thường được bán qua kênh B2B và không phải lúc nào cũng dễ tiếp cận với người mua cá nhân.

Những "đặc quyền" trên laptop công ty, giờ sinh viên cũng có thể được hưởng

Đến đây, một phụ huynh có thể nghĩ: những tiêu chuẩn dành cho laptop doanh nghiệp nghe có vẻ tốt, nhưng sinh viên có thực sự cần đến chúng?

Hãy bắt đầu từ chuyện bảo hành. Nếu laptop công ty gặp sự cố, người dùng thường có IT hoặc dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ. Với máy cá nhân, cách quen thuộc vẫn là tự mang đến trung tâm và chờ xử lý. Với ExpertBook, trải nghiệm này được đưa sang máy cá nhân nhờ bảo hành tận nơi tiêu chuẩn hai năm, đồng thời người dùng có thể mua thêm các gói bảo hành mở rộng như bảo hành rơi vỡ.

Các dòng ExpertBook đều đi kèm chế độ bảo hành tận nơi trong thời gian tối thiểu là 2 năm.

Trong mùa tựu trường năm nay, các mẫu ExpertBook P Series, BM1403CDA và B3405CCA mua từ ngày 26/06 đến 30/9/2026 còn được ASUS nâng thời gian bảo hành máy và pin lên ba năm, đồng thời áp dụng dịch vụ bảo hành tận nơi trong suốt ba năm. Nếu mua máy từ năm nhất, khoảng thời gian này có thể bao phủ phần lớn những năm học đại học.

Tất nhiên, bảo hành tốt nhất vẫn là khi ít phải dùng đến. Toàn bộ dải ExpertBook từ P1, P3 đến P5 đều vượt qua 24 bài thử nghiệm theo tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H cùng 157 bài kiểm tra độ bền của ASUS. Đây là yếu tố thực tế với sinh viên, khi laptop thường xuyên nằm trong balo, được mang đến trường mỗi ngày và liên tục đóng mở, cắm rút thiết bị trong suốt nhiều năm.

Một vấn đề khác là chiếc máy mua năm nhất chưa chắc chỉ làm những công việc của năm nhất. Ban đầu có thể chủ yếu là Word, PowerPoint và trình duyệt, nhưng vài năm sau có thể phải lập trình, xử lý dữ liệu, chỉnh sửa hình ảnh, video hay làm đồ án. Thay vì mua cấu hình thật cao ngay từ đầu, ExpertBook P3 và PM3 cho phép nâng cấp theo nhu cầu với hai khe RAM DDR5, hỗ trợ tối đa 64 GB và hai khe SSD. Khi máy bắt đầu thiếu RAM hoặc dung lượng lưu trữ, người dùng có thể nâng cấp thay vì phải nghĩ ngay đến việc đổi máy.

Bàn phím chống tràn trên ExpertBook là một trang bị quan trọng mà bất kể người đi làm hay học sinh, sinh viên sẽ đều cần đến.

Bảo mật cũng không còn là câu chuyện riêng của doanh nghiệp. Laptop sinh viên ngày nay chứa email, tài khoản cá nhân, tài liệu học tập, đồ án và sau này là cả dữ liệu thực tập, công việc. ExpertBook được trang bị ExpertGuardian với nhiều lớp bảo vệ từ phần cứng đến phần mềm, đồng thời ASUS công bố hỗ trợ cập nhật BIOS và driver bảo mật trong 5 năm, phù hợp với một thiết bị được mua để sử dụng lâu dài.

Ngay cả những thứ rất "văn phòng" cũng có thể hữu ích trên giảng đường. ExpertBook P3 có USB-C, USB-A, HDMI và RJ45, giúp sinh viên cắm máy chiếu khi thuyết trình, kết nối màn hình, chuột hay mạng dây mà không phải lúc nào cũng mang theo adapter.

Với đầy đủ cổng kết nối, học sinh, sinh viên có thể dễ dàng kết nối các thiết bị ngoại vi hay trình chiếu mà không cần thêm hub chuyển đổi.

Còn nếu phụ huynh vẫn hình dung laptop doanh nghiệp thường nặng và cục mịch, P3 và PM3 đều là laptop 14 inch với trọng lượng từ khoảng 1,3 kg, đủ gọn để mang đến trường hàng ngày. P3 có tùy chọn Intel Core i5/i7 dòng H thế hệ 13, còn PM3 lên tới AMD Ryzen AI 7 350 với NPU 50 TOPS và hỗ trợ Copilot+ PC. Đây là lựa chọn đáng chú ý nếu muốn chiếc máy mua năm 2026 vẫn sẵn sàng cho những ứng dụng AI khi sinh viên bước vào môi trường làm việc vài năm sau.

Laptop doanh nghiệp cũng không nhất thiết đồng nghĩa với một lựa chọn đắt tiền. ExpertBook P1 là điểm khởi đầu dễ tiếp cận hơn, vẫn hỗ trợ RAM DDR5 tối đa 64 GB, SSD kép và đạt MIL-STD-810H. Trong khi đó, P5 dành cho người muốn đầu tư nhiều hơn cho tính cơ động và công nghệ mới, với trọng lượng từ 1,2 kg, màn hình 14 inch 2.5K, Core Ultra Series 2 và NPU lên tới 47 TOPS.

Tính năng AI ExpertMeet vốn được sinh ra để tóm tắt nội dung cuộc họp, nhưng cũng vô cùng "lợi hại" với sinh viên trong những tiết học online dài giờ.

Quan trọng hơn, ExpertBook hiện được bán tại các hệ thống bán lẻ thay vì chỉ xuất hiện trong những đơn hàng dành cho công ty. Vì vậy, khi mua laptop cho con, phụ huynh hoàn toàn có thể áp dụng chính những tiêu chí mình đã quen trên máy công ty: đủ bền để dùng lâu, có thể nâng cấp khi nhu cầu tăng, bảo vệ dữ liệu tốt và có người hỗ trợ khi thiết bị gặp vấn đề.

Mùa tựu trường 2026, Asus khởi động chương trình "Nâng cấp bảo hành cùng Asus ExpertBook series". Khi mua các dòng máy thuộc ExpertBook P-series, người dùng sẽ được nâng cấp bảo hành thêm 1 năm trị giá 1,365 triệu đồng, bảo hành pin đồng bộ với máy đến 3 năm và dịch vụ bảo hành tận nơi tiện lợi. Chương trình áp dụng với khách hàng xuất hóa đơn từ 26/6/2026 đến hết 30/9/2026 và có đăng ký nhận ưu đãi trước 30/10/2026. Độc giả xem chi tiết tại đây.



