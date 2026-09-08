Sau soát xét, lợi nhuận Hà Đô tăng 86%, nhưng phải trích lập hơn 800 tỷ đồng cho 2 dự án điện mặt trời

Riêng lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng khoảng 201 tỷ đồng lên hơn 301 tỷ đồng, tức cao hơn 3 lần trước soát xét.

Sự thay đổi lớn này chủ yếu đến từ mảng bất động sản. Giá vốn hàng bán được điều chỉnh giảm mạnh xuống gần 272 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp của Hà Đô đạt gần 904 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân là việc xác định lại chi phí sử dụng đất và giá vốn lũy kế của hoạt động kinh doanh bất động sản. Doanh thu thuần sau soát xét đạt hơn 1.175 tỷ đồng.

Bất động sản kéo lợi nhuận lên, điện mặt trời kéo dự phòng lên

Trái với diễn biến tích cực ở lợi nhuận, một khoản mục khác trong báo cáo tài chính lại tăng mạnh tại mảng năng lượng.

Đến cuối tháng 6/2026, Hà Đô ghi nhận hơn 939 tỷ đồng các khoản phải thu thuộc nhóm nợ xấu và đã trích lập dự phòng gần như toàn bộ, khoảng 936,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, riêng khoản phải thu từ Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã lên hơn 804 tỷ đồng, so với khoảng 513 tỷ đồng đầu năm. Toàn bộ khoản tiền này đã được Hà Đô trích lập dự phòng.

Như vậy chỉ trong nửa đầu năm, giá trị khoản phải thu này tăng thêm khoảng 292 tỷ đồng .

Khoản tiền hơn 804 tỷ đồng liên quan đến hoạt động bán điện của hai công ty con Hà Đô Bình Thuận và Năng lượng Surya Prakash Việt Nam tại hai nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 và SP Infra 1.

Điểm chung của hai dự án là đều đang có vấn đề cần xử lý liên quan đến cơ chế giá điện.

Điều gì đang xảy ra tại 2 nhà máy điện mặt trời?

Với Hồng Phong 4, đây là một trong các dự án được đề cập trong kết luận thanh tra về việc thực hiện Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Theo hướng xử lý được Bộ Công Thương đề cập, dự án đã hưởng giá điện ưu đãi FIT nhưng không đáp ứng đầy đủ điều kiện có thể phải xác định lại giá mua bán điện. Phần chênh lệch đã được hưởng theo giá FIT sẽ được thu hồi thông qua bù trừ tiền mua điện.

Điều này đồng nghĩa giá bán điện của Hồng Phong 4 có khả năng bị điều chỉnh. Tuy nhiên, Hà Đô cho biết đến thời điểm lập báo cáo vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Câu chuyện tại SP Infra 1 có một mốc cụ thể hơn.

Nhà máy này vận hành thương mại từ tháng 9/2020, nhưng đến tháng 2/2023 mới được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu.

Tại buổi làm việc tháng 4/2026, EVN/EPTC đề xuất áp dụng giá điện 1.184,9 đồng/kWh cho giai đoạn từ khi nhà máy vận hành thương mại đến khi có văn bản chấp thuận nghiệm thu. Phần chênh lệch so với giá trong hợp đồng mua bán điện sẽ được thu hồi.

Sau thời điểm có chấp thuận nghiệm thu, giá bán điện mới tiếp tục áp dụng theo hợp đồng đã ký.

Đây hiện mới là phương án được đề xuất. Hà Đô cho biết chưa nhận được kết luận chính thức, song đã căn cứ tình trạng pháp lý và khả năng thu hồi công nợ để ước tính ảnh hưởng, qua đó ghi nhận dự phòng.

Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam cũng đưa câu chuyện các dự án điện mặt trời vào phần “Vấn đề cần nhấn mạnh” trong báo cáo soát xét. Đơn vị này lưu ý một số dự án của Hà Đô đang được EVN rà soát lại điều kiện hưởng giá điện theo cơ chế khuyến khích và mức giá đang áp dụng có thể bị ảnh hưởng.

Đến cuối tháng 6, Hà Đô có tổng dư nợ vay khoảng 4.373 tỷ đồng, giảm gần 7% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 8.501 tỷ đồng.