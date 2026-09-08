Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng
Theo Thái Hà - Hà Linh |
08-09-2026 - 10:40 AM |
Doanh nghiệp
9 cán bộ bảo vệ rừng đã nhận hối lộ hàng tháng từ doanh nghiệp để "bỏ qua" việc vận chuyển lâm sản trái phép.
- 02-09-2026
- 31-08-2026
- 26-08-2026
Theo Thái Hà - Hà Linh
Phụ nữ mới
Theo Phụ nữ mới
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