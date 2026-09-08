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Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

| | Doanh nghiệp

9 cán bộ bảo vệ rừng đã nhận hối lộ hàng tháng từ doanh nghiệp để "bỏ qua" việc vận chuyển lâm sản trái phép.

Theo Thái Hà - Hà Linh

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