Xử lý bãi đổ trộm chất thải ngay trước cổng nhà máy rác lớn nhất Hà Nội

Thông tin với PV Tiền Phong, đại diện UBND xã Trung Giã cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí về dấu hiệu đổ bùn thải và tập kết chất thải tại thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn, UBND xã Trung Giã đã kiểm tra hiện trường, huy động các lực lượng chuyên môn xác minh nguồn gốc vật liệu, đồng thời chỉ đạo Công an xã phối hợp điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tại khu vực Núi Sẻ, thôn Xuân Bảng, sát Trạm xử lý nước thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật môi trường Trí Lâm, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 750 m3 đất màu xám, nghi là bùn thải.

Tại khu vực nghĩa trang Đông Hạ (cũ), thôn Nam Sơn, diện tích tro xỉ được ghi nhận khoảng 1.549 m2, sâu khoảng 1 m. Hai vị trí này nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường trong bán kính 500 m từ Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn kết hợp trồng cây xanh; công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành năm 2022.

Xe cẩu múc chất thải bị đổ trộm, hoàn trả mặt bằng sạch cho khu vực

Qua làm việc với các bên liên quan, UBND xã Trung Giã cho biết, bước đầu xác định lượng chất thải trên là tro xỉ có nguồn gốc từ Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội.

Công ty nêu trên chuyển giao tro xỉ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Bảo vệ môi trường Bầu Trời Xanh Việt Nam - Chi nhánh tại Hà Nội. Sau đó, lượng tro xỉ này được chuyển giao cho Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại 7979 Hưng Yên và tiếp tục được chuyển giao cho Hợp tác xã Hòa Bình.

UBND xã giao Công an xã Trung Giã điều tra, xác minh vụ việc làm rõ hành vi của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đổ chất thải tại 2 vị trí nêu trên và xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra của Công an xã xác định hành vi tập kết tro xỉ trên phần đất do Nhà nước quản lý đã vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai. Dù vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, nhưng đủ căn cứ để xử lý vi phạm hành chính.

Trên cơ sở kết quả xác minh, UBND xã Trung Giã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Hợp tác xã Hòa Bình với hành vi chiếm đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý, với tổng số tiền 170 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị vi phạm bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của khu đất trước khi vi phạm.

Theo UBND xã Trung Giã, đến nay Hợp tác xã Hòa Bình đã hoàn thành việc thu dọn toàn bộ số tro xỉ, hoàn trả hiện trạng khu đất theo đúng yêu cầu trong quyết định xử phạt. Chính quyền địa phương đã kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhằm bảo đảm việc khắc phục được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Trước đó vào ngày 4/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có văn bản báo UBND TP Hà Nội về vụ việc. Theo đó, để bảo đảm an ninh môi trường, đất đai, trật tự trên địa bàn xã Trung Giã, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Trung Giã khẩn trương giải quyết dứt điểm nội dung phản ánh, có biện pháp không để tình trạng nêu trên tái diễn trên địa bàn; báo cáo kết quả khắc phục và xử lý tình trạng nêu trên,

Đồng thời, sở này yêu cầu Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác quản lý, giám sát quá trình xử lý chất thải của các đơn vị trong Khu xử lý chất thải Nam Sơn, đặc biệt là tro xỉ và tro bay phát sinh tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn theo đúng yêu cầu của Giấy phép môi trường và các quy định của pháp luật.