DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang xây nút giao gần 3.000 tỷ đồng ở Cần Giờ: Điểm đầu của tuyến đường xuyên rừng ngập mặn dự kiến mở lên 10 làn, nối tới đại đô thị lấn biển 2.870ha

Hình ảnh tuyến đường xuyên rừng ngập mặn đẹp nhất Việt Nam dự kiến mở rộng lên 10 làn xe.

Mới đây, UBND xã Bình Khánh (TP.HCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nút giao nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác (Cần Giờ).

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi hơn 21,44 ha. Khu vực thu hồi gồm đất ở, đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, nhà ở..., và một số tài sản gắn liền với đất.

Nút giao nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác là công trình hạ tầng giao thông quan trọng, khởi công ngày 1/7/2026. Nút giao được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028.

Dự án do Liên danh nhà thầu đứng đầu là Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng SGC, thuộc hệ sinh thái Vingroup, thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC.

Công trình nằm tại xã Bình Khánh, TP.HCM, nơi cao tốc Bến Lức - Long Thành giao với đường Rừng Sác.﻿

Phối cảnh nút giao nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Công trình sẽ đầu tư các nút giao khác mức liên thông giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác gồm: một nhánh cầu song song với cầu hiện hữu trên tuyến cao tốc, các nhánh kết nối từ đường Rừng Sác lên cao tốc, cùng đảo xuyến và hầm chui dài 760 m trên đường Rừng Sác.

Tổng mức đầu tư dự án là 2.969 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 994 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 1.568 tỷ đồng, phần còn lại dành cho thiết bị, quản lý dự án và dự phòng.

Đặc biệt, nút giao nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác cũng là vị trí được xác định làm điểm đầu của đoạn đường Rừng Sác đang được nghiên cứu nâng cấp lên quy mô 10 làn xe, kéo dài hơn 35km tới tuyến trục trong Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, dự án có diện tích 2.870ha do Vingroup phát triển.﻿

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối trên hành lang cao tốc Bến Lức - Long Thành, tăng cường khả năng lưu thông liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển đến Cần Giờ và các khu vực phía Nam TP.HCM.﻿